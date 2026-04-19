Nicole Kidman revela la traumática experiencia sobre cómo se enteró de la muerte de su madre

La protagonista de Australia habló sobre uno de los momentos más difíciles de su vida

La gran Nicole Kidman abrió una de las zonas más dolorosas de su vida al recordar una noche que terminó convertida en herida. La actriz habló de ese episodio en una aparición pública en Filadelfia, donde recordó el impacto que tuvo la muerte de su madre, Janelle Ann Kidman, en un momento en que todo alrededor era solo celebración.

Nicole Kidman revela cómo y dónde se enteró sobre la muerte de su madre

Durante una nueva entrevista con HISTORYTalks, Kidman explicó con precisión qué ocurrió. La actriz contó que estaba a punto de salir al escenario en el Festival de Venecia de 2024, donde debía recibir el premio a mejor actriz por Babygirl, cuando le informaron que su madre había muerto. En lugar de encaminarse hacia ese momento de reconocimiento, regresó a su habitación en Venecia y se metió a la cama.

“Estaba a punto de salir al escenario cuando me enteré de que mi madre había fallecido. Regresé de inmediato a mi habitación en Venecia, me metí en la cama y estaba completamente devastada. Ella era una parte muy importante de mi existencia.”

Nicole Kidman en Australia

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También recordó un intento desesperado por abandonar Venecia en plena noche para reunirse con su familia:

“Recuerdo subirme a un bote en el canal, literalmente de noche, tratando de encontrar el camino al aeropuerto, y luego darme la vuelta y pensar: ‘Ni siquiera puedo hacer esto’. Entonces regresé a la cama. Y estaba sola. Mi esposo no estaba ahí, mis hijos no estaban ahí. Yo estaba allí para ganar un premio, lo que debería haber sido algo hermoso. Ese es el contraste de la vida.”

Lo que su madre le dijo

En su intervención, Kidman habló de Janelle Ann Kidman como una gran pérdida, pero también como una mujer que sostuvo y orientó gran parte de su vida: “Me dijo: ‘No dejes que nadie quiebre tu espíritu'”.

Kidman también habló de ella como una mujer excepcionalmente inteligente, perteneciente a una generación que no recibió el tipo de apoyo profesional. Su madre respaldó la carrera académica de su esposo y dejó buena parte de sus ambiciones en segundo plano para sostener a los suyos.

La actriz también contó que su madre fue decisiva cuando ella atravesó una etapa profesional menos clara, en sus cuarenta, cuando los papeles empezaron a cambiar y parecía más fácil retirarse o replegarse. Janelle le sugirió que no abandonara del todo y Kidman agradeció esa insistencia porque fue el inicio de un camino más interesante.

Nicole Kidman en Los Otros

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Las mejores películas de Nicole Kidman

La filmografía de Nicole Kidman es un joya, producto de una intérprete que ha atravesado varias etapas del cine contemporáneo con amplio talento. Entre sus títulos esenciales tenemos a To Die For, Amor en Rojo, Las Horas, Practical Magic, Dogville y Al Otro Lado del Corazón, una serie de trabajos que la muestran muy cómoda y hábil tanto en el melodrama y la sátira como en el musical, el thriller psicológico o el drama más seco.

A esos títulos habría que sumar Ojos Bien Cerrados, Los Otros, Regreso a Cold Mountain, Big Little Lies y Being the Ricardos, obras que oscilan entre proyectos de estudio, cine de autor y televisión prestigiosa. Su Oscar a mejor actriz llegó gracias a La Horas, mientras que Moulin Rouge! y Al Otro Lado del Corazón la fijaron para siempre como una de las estrellas más grandes de todo Hollywood.

Su presente, además, sigue siendo muy activo y no parece que se detendrá pronto. En CinemaCon 2026 apareció junto a Sandra Bullock para presentar Practical Magic 2, secuela que se estrenará en septiembre. El primer vistazo a la película mostró el regreso de las hermanas Owens y la reconstrucción de la famosa casa del filme original. A sus 58 años, Kidman se mantiene con la mirada centrada en su trabajo y en todo lo que puede lograr.

Con información de Variety y Entertainment Weekly.