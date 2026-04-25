‘Michael’ arrasa en taquilla y apunta a romper récord de biopics musicales

A pesar de la inevitable controversia, la nueva película ‘Michael‘ arrancó con fuerza en la taquilla de Norteamérica y ya apunta a imponer una nueva marca para las biopics musicales. La cinta dirigida por Antoine Fuqua se estrenó como el lanzamiento más fuerte del fin de semana y confirmó que, pese a los intentos de boicot que la rodean, el interés comercial por la figura del cantante sigue siendo enorme.

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¿Qué récord podría romper ‘Michael’?

La película protagonizada por Jaafar Jackson se colocó rápidamente al frente de la taquilla del viernes, por encima de otros títulos que ya venían acumulando varias semanas en cartelera como ‘Super Mario Galaxy‘. Su desempeño inicial también resulta clave para Lionsgate, que apostó por una producción costosa, con derechos musicales, recreaciones de conciertos y una campaña enfocada en el ascenso del artista.

Jaafar Jackson y Antoine Fuqua en el detrás de cámaras de ‘Michael’ (imagen: NME)



De acuerdo con Variety, ‘Michael’ recaudó 39.5 millones de dólares en su primer día de exhibición, con presencia en 3,955 cines de Norteamérica. Las primeras proyecciones estiman que la película podría cerrar el domingo con una cifra de entre 90 y 100 millones de dólares.

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Si las estimaciones se cumplen, ‘Michael’ tendría el mejor estreno para una biopic musical en la taquilla doméstica. La cifra proyectada superaría con amplitud los debuts de ‘Bohemian Rhapsody’, que abrió con 51 millones de dólares en 2018, y ‘Straight Outta Compton’, que inició con 60 millones en 2015.

El desempeño inicial también coloca a la película como el gran estreno del fin de semana. Según Variety, ‘Michael’ fue el único lanzamiento mayor de estos días y tomó el primer lugar de la taquilla del viernes sin mayores obstáculos. La cinta protagonizada por Jaafar Jackson llega, además, con el atractivo comercial de la música de Jackson, recreaciones de conciertos y una campaña centrada en el ascenso del cantante desde su infancia hasta la gira ‘Bad’.

Ese arranque resulta clave para Lionsgate, pues la película carga con un presupuesto de producción de 155 millones de dólares, costo que se elevó por los derechos musicales y los elaborados sets de conciertos, además de los gastos derivados de cambios importantes en la estructura final del proyecto.

Un éxito comercial marcado por cambios de última hora

El fuerte inicio en taquilla llega después de reportes sobre una producción complicada. El patrimonio de Michael Jackson tuvo que desembolsar decenas de millones de dólares adicionales luego de que el tercer acto de la película fue considerado inutilizable.

Ese segmento abordaba una demanda de 1993 en la que Jackson fue acusado de abuso sexual infantil, acusación que él negó enfáticamente. Sin embargo, después de que la película ya había sido filmada, los productores descubrieron una cláusula en el acuerdo con el acusador que impedía representarlo o mencionarlo en proyectos de cine o televisión.

Ese hallazgo obligó a Fuqua a reestructurar la película. La cinta fue replanteada para dar mayor peso a la relación entre Michael Jackson y su padre, Joe Jackson, interpretado por Colman Domingo. El reparto incluye también a Nia Long como Katherine Jackson, además de Tre’ Horton, Rhyan Hill, Joseph David-Jones y Jamal Henderson como integrantes de la familia Jackson.

‘Super Mario Galaxy: La Película’ (Imagen: Illumination)

‘Super Mario Galaxy’ y ‘Project Hail Mary’ completan el top

Aunque ‘Michael’ dominó el fin de semana, otras películas mantuvieron presencia en la taquilla. ‘The Super Mario Galaxy Movie’ ocupó el segundo lugar tras sumar 4.5 millones de dólares el viernes. Variety estima que la secuela animada de Universal podría alcanzar 20.5 millones durante el fin de semana y elevar su acumulado en Norteamérica a 385 millones.

En tercer lugar quedó ‘Project Hail Mary’, con 3.5 millones de dólares el viernes y una proyección de 12.1 millones para el domingo. Con esa cifra, su total doméstico llegaría a 304 millones de dólares.

El cuarto sitio fue para ‘Lee Cronin’s The Mummy’, que obtuvo 1.9 millones en su segundo viernes en cines y apunta a cerrar el fin de semana con cerca de 5 millones. ‘The Drama’ completó el top cinco con 810 mil dólares el viernes y una proyección de 2.6 millones para el domingo. Frente a ese panorama, ‘Michael’ no solo lidera la cartelera: también podría cerrar su primer fin de semana con una cifra histórica para el cine biográfico musical.

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