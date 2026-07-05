Mark Ruffalo, Isabel Allende y Margaret Atwood usan el Día de la Independencia para lanzar advertencia contra Trump

Mark Ruffalo, Isabel Allende, Margaret Atwood, Sarah Jessica Parker, Judd Apatow y otras figuras del cine, la literatura, la comedia, el activismo y la academia participaron en un video publicado el 4 de julio para advertir sobre el rumbo político de Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump. El material, estrenado en exclusiva por Variety durante el aniversario 250 del país, retoma lecciones del libro ‘On Tyranny: Twenty Lessons from the Twentieth Century’, de Timothy Snyder.

¿Qué mensaje lanzaron Mark Ruffalo, Isabel Allende y Margaret Atwood?

El video reúne a decenas de personalidades leyendo fragmentos del libro de Snyder, historiador especializado en fascismo y autor de una obra publicada en 2017 tras la primera victoria presidencial de Trump. En ese texto, el académico analizó lo que describió como el giro autoritario de Estados Unidos a partir de ejemplos de democracias europeas que terminaron convertidas en dictaduras durante el siglo XX.

Donald Trump (imagen: AFP)

Entre las figuras que aparecen en el video están Isabel Allende, Judd Apatow, Margaret Atwood, Joan Baez, Sophia Bush, Misha Collins, Kimberlè Crenshaw, Ted Danson, Ron Funches, Tony Goldwyn, Eric Holder, Jenifer Lewis, Leslie Odom Jr., Sarah Jessica Parker, Billy Porter, Maria Ressa, Lisa Rinna, Molly Ringwald, Sheryl Lee Ralph, Mark Ruffalo, J. Smith-Cameron, Holland Taylor, Viet Thanh Nguyen y Bradley Whitford.

El proyecto fue lanzado mientras Trump conmemoró el aniversario 250 de Estados Unidos con actos descritos por el medio como exhibiciones ostentosas centradas en su propia figura. Frente a ese escenario, el video plantea una defensa de las instituciones, la verdad y la participación ciudadana como formas de resistencia ante el autoritarismo.

Mark Ruffalo habla contra la desigualdad y el poder político

Mark Ruffalo, conocido por su trabajo en las películas de Marvel y por su activismo politico, explicó a Variety su esperanza de que Estados Unidos deje atrás lo que llamó “esta época tan mala y corrupta”. El actor dijo: “Espero que, tras esta época tan nefasta y corrupta que estamos viviendo, nos alejemos de un gobierno que sirve a los ricos y poderosos y nos centremos en las necesidades, los deseos y los sueños de los niños y los jóvenes”.

En su declaración, Ruffalo también habló de cerrar la brecha de riqueza, dejar atrás una economía basada en la dominación y construir un país enfocado en la paz, la clase trabajadora y el cuidado del planeta. El actor cerró su mensaje con una frase dirigida al futuro de Estados Unidos: “Sigamos impulsando a Estados Unidos hacia su gran promesa, y no hacia los errores mezquinos y la crueldad de su pasado.”

La participación de Ruffalo se suma a una larga lista de pronunciamientos públicos contra Trump y contra políticas que considera contrarias a la igualdad, el medio ambiente y los derechos civiles.

Sarah Jessica Parker cierra el video con un llamado al futuro

Mark Ruffallo (imagen: Li-Lian Ahlskog Hou/CNN)

El video está enmarcado por la narración de Sarah Jessica Parker, quien aparece al inicio y al cierre del material. Su intervención final resume el tono del proyecto: una advertencia política lanzada justo en una fecha asociada con la libertad y la fundación de Estados Unidos.

La actriz termina con el siguiente mensaje: “La lección de Estados Unidos no es que la libertad nos fuera dada. Es que la libertad fue defendida. Una y otra vez. Por personas que se negaron a abandonar a los demás. Los próximos 250 años comienzan ahora. Lo que suceda a continuación no es inevitable. Depende de nosotros.”

La aparición de Isabel Allende también tiene peso dentro del proyecto. La escritora chilena vive desde hace décadas en Estados Unidos y su obra ha abordado el exilio, la memoria política y las consecuencias del autoritarismo.