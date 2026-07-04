¿La Gen Z ya se cansó de los superhéroes? Hollywood empieza a preocuparse

El cine de superhéroes sigue siendo una de las fuerzas principales de Hollywood, pero la marea ha cambiado y la industria lo siente. Después de años en los que Marvel y DC dominaron la taquilla con universos conectados, crossovers y personajes heredados de los cómics, varios reportes recientes apuntan a una inquietud común: las audiencias jóvenes, especialmente la Gen Z, ya no parecen responder al género con el mismo entusiasmo que los millennials.

¿La Gen Z ya no conecta con los superhéroes?

En un reciente reporte sobre los retos que enfrentó DC Studios con su más reciente largometraje, ‘Supergirl’. Aunque el texto tenía como punto de partida el desempeño del filme dirigido por Craig Gillespie, contiene algunas declaraciones interesantes sobre el lugar del género en una industria menos predecible.

Milly Alcock en ‘Supergirl’ (imagen: Empire)

En ese contexto, un jefe de estudio citado de forma anónima resumió la preocupación con una declaración contundente: “A la Generación Z no le interesan las películas de superhéroes. Ese género pertenece a los millennials.”

Pero, por si eso fuera poco, Milly Alcock, protagonista de ‘Supergirl’ (y parte de la Gen Z) admitió en una entrevista con Variety que no había visto tres de las películas más conocidas encabezadas por superheroínas: ‘Mujer Maravilla’, ‘Black Widow’ y ‘Capitana Marvel’.

Al ser cuestionada por esa falta de investigación previa, la actriz reconoció: “probablemente no es algo genial,” y luego bromeó: “¡simplemente debería mentir!” Su caso es un ejemplo del desinterés de la Gen Z hacia los superhéroes. Obviamente no represente a todos, pero sí ilustra algo que Hollywood ya discute: para muchos intérpretes y espectadores jóvenes, el género no ocupa el mismo lugar central que tuvo para quienes crecieron con el auge del MCU.

La fatiga de superhéroes tampoco significa que el género esté muerto. ‘Spider-Man’, ‘Avengers’, ‘Batman’ y ‘Superman’ seguirán generando películas, series y conversación. El problema es que el modelo ya no funciona en automático: fuera de los grandes eventos, cada estreno necesita justificar por qué debe verse en cines.

Disney también busca recuperar a los hombres jóvenes

El debate no nació con ‘Supergirl’. En agosto de 2025, Variety publicó un reporte de Matt Donnelly sobre el interés de Disney por desarrollar nuevas propiedades capaces de atraer a hombres jóvenes, definidos por fuentes del medio como un público de entre 13 y 28 años. La nota señalaba que el estudio estaba buscando conceptos originales, aventuras globales, búsquedas de tesoros y películas de temporada, en un momento en el que Marvel y Lucasfilm ya no bastaban como garantía absoluta.

Ese contexto es importante porque Disney no está en crisis total de taquilla. El punto es otro: incluso el estudio que durante años explotó con éxito marcas como Marvel, Star Wars y sus remakes live-action reconoce que la Gen Z necesita otros estímulos. El ejemplo de ‘A Minecraft Movie’, mencionada en el reporte, ayuda a explicar el cambio: una propiedad nacida del videojuego logró conectar con jóvenes que la vivieron desde niños y que después amplificaron la experiencia en redes.

A esto se suma la lectura de Mattson Tomlin, co-guionista de ‘The Batman II’, quien hace poco declaró que Hollywood está pasando de una obsesión por los cómics a una obsesión por los videojuegos. “Mi punto de vista también se basa en el hecho de que este año estoy recibiendo al menos cinco veces más ofertas para adaptaciones de videojuegos que para adaptaciones de cómics.”

‘Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos’ (Imagen: Marvel Studios)

Las encuestas apuntan a otro tipo de protagonistas

La desconexión no sólo tiene que ver con franquicias. En febrero de 2026, Deadline retomó la encuesta anual Teens & Screens del Center for Scholars & Storytellers de UCLA, aplicada en agosto de 2025 a 1,500 personas de entre 10 y 24 años en Estados Unidos. El estudio encontró interés en representaciones de hombres más afectivos, disponibles y vinculados a otros, como padres, mentores, maestros o entrenadores.

Según el reporte, por años la industria asumió que los jóvenes querían héroes masculinos estoicos, independientes y destinados a salvar el mundo. La encuesta sugiere una preferencia distinta, más cercana a lo que el estudio llamó “connected masculinity”. En ese sentido, la fatiga de superhéroes no sería sólo cansancio por capas, villanos y multiversos, sino por un modelo de protagonista que se repitió demasiado.

Hollywood no va a abandonar a los superhéroes, pero la realidad es esta: Marvel y DC ya no pueden tratar a la Gen Z como público cautivo. Para conquistarla, el género tendrá que competir con videojuegos, experiencias virales, nuevas formas de masculinidad en pantalla y personajes que no parezcan reciclados de una etapa que perteneció, sobre todo, a los millennials.