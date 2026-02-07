La actriz Livia Brito es vinculada a proceso por falsedad de declaraciones en el caso del fotógrafo Ernesto Zepeda

La actriz Livia Brito fue vinculada a proceso por el delito de falsedad de declaraciones ante la autoridad, luego de que un magistrado del Poder Judicial de la Ciudad de México revocara la determinación previa que la había favorecido con una no vinculación. La resolución se relaciona con el conflicto legal derivado de los hechos ocurridos en 2020, cuando la actriz fue acusada de agredir al fotógrafo Ernesto Zepeda en una playa de Cancún. Hasta el momento, Brito no ha emitido un posicionamiento público tras darse a conocer la decisión judicial.

¿Por qué fue vinculada a proceso Livia Brito?

De acuerdo con una constancia judicial fechada el 4 de febrero de 2026, la Séptima Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México determinó que existen elementos suficientes para continuar el proceso penal en contra de Livia Brito y de su entonces pareja, Yosmi Mariano Gedler Martínez, por su probable responsabilidad en el delito de falsedad de declaraciones.

Livia Brito (imagen: Instagram @liviabritopes)

La resolución señala que el 28 de enero de 2026 se ordenó formalmente la vinculación a proceso, tras una revisión en segunda instancia que revocó el auto de no vinculación dictado con anterioridad. El caso se originó a partir de una denuncia presentada en 2024 por Ernesto Zepeda, junto con su abogada Ángela Frías, después de que la actriz negara ante la autoridad haber agredido físicamente al fotógrafo.

La información fue dada a conocer por el periodista Carlos Jiménez, conocido como C4 Jiménez, quien escribió en su cuenta de X:

“Tras dos años, un magistrado ordenó procesarla por el delito de falsedad de declaraciones. Desde 2024, el paparazzi Zepeda y la abogada @Angela_FriasA la denunciaron luego de que mintió ante la autoridad, negando haber agredido al fotógrafo”.

Como parte de la resolución, el juez instruyó a las partes a presentar solicitudes y proponer el plazo para el cierre de la investigación complementaria, además de fijar una audiencia para el 23 de febrero de 2026.

El antecedente civil y el papel de la Suprema Corte

El proceso penal por falsedad de declaraciones es independiente del litigio civil que Livia Brito enfrentó previamente. En junio de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la sentencia que obligó a la actriz y a Yosmi Mariano Gedler Martínez a pagar una indemnización por daño moral a Ernesto Zepeda.

Dicho fallo se relacionó con las secuelas físicas que el fotógrafo denunció haber sufrido tras el altercado de 2020, incluida una cicatriz permanente en el rostro. La Corte desechó el recurso de revisión promovido por la actriz, con lo que la resolución civil quedó firme. Posteriormente, en julio de 2025, Brito fue citada a declarar por el delito de falsedad de declaraciones, lo que derivó en la vinculación a proceso confirmada este año.

¿Quién es Livia Brito y cuál ha sido su trayectoria en la televisión?

Nacida en Cuba y radicada en México desde joven, Livia Brito se formó en el Centro de Educación Artística de Televisa y debutó en televisión en ‘Triunfo del amor‘ (2010). Su carrera despegó con papeles protagónicos en producciones como ‘Abismo de pasión‘, ‘De que te quiero, te quiero ‘y ‘Muchacha italiana viene a casarse‘, que la consolidaron como uno de los rostros recurrentes del horario estelar.

Livia Brito (imagen: Instagram @liviabritopes)

En 2017 protagonizó ‘La Piloto‘, una serie pensada para el mercado internacional que marcó un giro en su imagen al colocarla en un papel ligado al crimen organizado y a dinámicas de poder más complejas. En años recientes, encabezó melodramas como ‘Mujer de nadie’, donde interpretó a una mujer marcada por la violencia y la búsqueda de justicia.

Pese a la controversia legal que ha acompañado su nombre desde 2020, Livia Brito ha mantenido presencia constante en la televisión abierta. La vinculación a proceso conocida esta semana abre un nuevo capítulo judicial que, por ahora, no implica una sentencia ni una declaración de culpabilidad, pero sí la continuidad formal de un proceso penal en su contra.

