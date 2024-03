Drake Bell confiesa que fue víctima de abuso sexual a los 15 años cuando trabajó en Nickelodeon

A través de Variety se reporta que Drake Bell hablará sobre el caso de abuso sexual que sufrió durante su adolescencia trabajando en Nickelodeon. El actor y cantante ha estado en el ojo de la noticia en varias ocasiones debido a múltiples escándalos, sin embargo, esta es la primera vez que habla sobre las agresiones que sufrió a los 15 años.

¿Qué le pasó a Drake Bell?

Drake hablará del caso en Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV, próximo documental de Discovery, ahondando en el terrible episodio de abuso que padeció a manos de Brian Peck, un ex trabajador de Nickelodeon. La cadena de televisión, conocida por producciones infantiles icónicas, se ha visto envuelta en una serie de escándalos relacionados con abuso, arrojando sombras sobre la inocencia que aparentan tener los programas dirigidos a un público joven. Estos incidentes han revelado una cara oscura detrás de las cámaras, planteando cuestionamientos sobre la seguridad y el bienestar de las estrellas infantiles en la industria del entretenimiento.

Drake Bell en Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV (Fuente: Discovery)

Brian Peck, quien trabajó en series emblemáticas como Todo eso, El Show de Amanda y Drake y Josh fue condenado a 16 meses de prisión por abuso sexual infantil. La reciente confesión de Drake Bell sobre su propio sufrimiento a manos de Peck cuando tenía solo 15 años ha reavivado la conversación sobre los peligros que enfrentan los jóvenes talentos en el mundo del espectáculo.

El documental Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV se ha convertido en una plataforma para que Bell comparta su experiencia y contribuya al esclarecimiento de las sombras que han oscurecido la industria. Además, el filme profundiza en las acusaciones en torno a Dan Schneider, exproductor ejecutivo de Nickelodeon. Aunque Schneider no ha enfrentado cargos formales, su nombre ha estado vinculado a rumores y controversias que han alimentado la percepción de una cultura tóxica en la cadena.

Estos casos no son aislados. La cadena ha enfrentado críticas por presuntas deficiencias en la protección de los jóvenes talentos y la falta de medidas preventivas. La pregunta sobre la responsabilidad de Nickelodeon y otros canales similares para salvaguardar la seguridad de sus estrellas infantiles resuena con fuerza.

El impacto de estos escándalos va más allá de la reputación de la cadena; arroja luz sobre los desafíos que enfrentan los niños y adolescentes que buscan cumplir sus sueños en la industria del entretenimiento. Al hablar públicamente sobre sus experiencias, Drake Bell puede inspirar a otros a compartir sus propias historias y abogar por un cambio estructural en la industria.

¿Cuándo se estrena Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV?

A medida que el documental se acerca a su estreno el 17 de marzo de 2024 en el canal Investigation Discovery, se espera que genere un diálogo crítico sobre la responsabilidad de la industria, así como medidas concretas para garantizar la seguridad y el bienestar de los jóvenes talentos. La narrativa de los escándalos de abuso en Nickelodeon no solo demanda rendición de cuentas, sino también acciones para transformar la cultura detrás de las cámaras y garantizar que los sueños de los niños en el mundo del espectáculo no se vean empañados por sombras siniestras.

