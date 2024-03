A Dakota Johnson no le sorprendió el fracaso de Madame Web

La reconocida actriz Dakota Johnson, conocida por su papel protagónico en la serie de películas Cincuenta Sombras de Grey - 25%, recientemente hizo declaraciones sorprendentes sobre el desempeño de su última película, Madame Web - 14%. En una entrevista exclusiva con el medio Bustle, Johnson reveló que no le sorprendió en absoluto la recepción negativa que tuvo la película por parte de la crítica.

También te puede interesar: Madame Web: Sydney Sweeney se burla del fracaso de la película en taquilla

¿Qué opinó Dakota Johnson sobre el fracaso de Madame Web?

"¿Han sido extrañas las últimas dos semanas?", preguntó el entrevistador a Johnson, haciendo referencia al período posterior al estreno de Madame Web. La actriz respondió honestamente, compartiendo detalles sobre su estado de salud durante ese tiempo. "Tenía neumonía y estaba tomando esteroides y usando el nebulizador y haciendo todas estas pequeñas cosas, y estaba realmente, realmente enferma y me sentía horrible", admitió Johnson.

Dakota Johnson en Madame Web (Imagen: IMDb)

Johnson continuó describiendo su experiencia durante el estreno de la película en Los Ángeles y su posterior viaje a Ciudad de México, revelando que se sentía físicamente mal y que su aspecto no era el mejor. Sin embargo, lo más sorprendente fue su reacción ante el fracaso de Madame Web en la taquilla y las críticas negativas que recibió.

También lee: Madame Web: Dakota Johnson dice que la película estrenada no es la que ella aceptó filmar

"Y luego salió la película y fue... [Hace una pausa.] Algo como, no puedo tomármelo en serio en absoluto. No sé", expresó Johnson, reflejando una actitud de desapego hacia el resultado de la película. Esta declaración sugiere que la actriz no se sintió devastada por el fracaso de la película y parecía resignada ante la situación.

En cuanto a las críticas desfavorables que recibió Madame Web, Johnson mostró una actitud de aceptación. "¿Te molesta cuando la gente escribe críticas desagradables?", preguntó el entrevistador. La respuesta de Johnson reveló una resignación ante lo inevitable: "Desafortunadamente, no me sorprende que esto haya sucedido de esta manera".

Madame Web fue una película que generó expectativas significativas debido al interés en expandir el universo cinematográfico de Spider-Man. Sin embargo, el resultado final no cumplió con las expectativas, tanto en términos de recepción crítica como de desempeño en taquilla.

Los críticos calificaron a la película como decepcionante, carente de emoción y con un guión confuso. Aunque reconocieron el esfuerzo del elenco, destacaron la falta de humor y acción, así como problemas en la dirección y edición. En general, la cinta fue considerada aburrida y poco inspirada, con comparaciones negativas con otros proyectos del universo cinematográfico de Spider-Man.

A pesar del revés experimentado con Madame Web, Johnson continúa siendo una figura destacada en la industria del entretenimiento. Con una carrera cinematográfica diversa y una actitud resiliente, la actriz demuestra que está lista para enfrentar cualquier desafío que se presente en su camino profesional.

No te vayas sin leer: Madame Web | Top de críticas, reseñas y calificaciones