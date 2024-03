Reseñas negativas de Rebel Moon devastaron a Sofia Boutella: 'Realmente me afectaron'

La talentosa actriz Sofia Boutella, reconocida por su participación en diversas producciones cinematográficas de renombre como Star Trek - Sin Límites - 84% y Atómica - 76%, compartió recientemente su sincera reacción ante las críticas negativas que recibió la película Rebel Moon (Parte Uno): La Niña del Fuego - 30% tras su estreno en Netflix el pasado mes de diciembre.

Boutella, quien interpreta el papel protagónico de Kora en Rebel Moon, reveló en una entrevista exclusiva con Vulture (vía Variety) su profundo impacto emocional al enfrentarse a las duras críticas dirigidas hacia la película. A pesar de su experiencia y preparación para enfrentar la opinión pública, las reseñas desfavorables no pasaron desapercibidas para la talentosa actriz.

Póster de Rebel Moon (Imagen: IMDb)

"Siempre pensé que estaba completamente preparada para recibir esos golpes, y luego leí las críticas que cayeron sobre 'Rebel Moon' y realmente me afectaron", expresó Boutella con sinceridad. "Voy a ser honesta al respecto. Siento que lo estoy cargando por todos los que se preocuparon tanto por este proyecto, y eso es lo que me afectó. No la forma en que luzco. Si algo, he tenido bastante suerte y a la gente le gusta mi trabajo en ella, pero la película fue criticada".

La película Rebel Moon, dirigida por el famoso cineasta Zack Snyder, es una ambiciosa obra de ciencia ficción que narra la historia de Kora, una guerrera que lucha por la redención y la libertad en un universo lleno de peligros y desafíos. A pesar del esfuerzo y la dedicación del equipo de producción, la película recibió críticas mixtas, con una calificación de la crítica de 30%.

El proyecto, que inicialmente surgió como un guión propuesto para la saga Star Wars, enfrentó comparaciones y críticas por su presunta falta de originalidad y su dependencia de tropos narrativos ya establecidos en el género de la ciencia ficción. A pesar de esto, Boutella se mantuvo firme en su apoyo al proyecto y expresó su orgullo por haber formado parte de él.

"Es difícil ver cómo algo es demolido hasta ese punto. Estoy orgullosa de haber sido parte de ello, y si no hay más 'Rebel Moon', será una parte muy importante de mi vida que defenderé para siempre", afirmó la actriz.

La película ha generado un debate entre los espectadores y críticos sobre su valor artístico y su potencial como parte de una franquicia cinematográfica más amplia. Rebel Moon representa un desafío creativo y un esfuerzo colaborativo que dejó una huella significativa en la carrera de Boutella. Aunque las críticas negativas puedan haber afectado su ánimo, la actriz sigue adelante con orgullo y determinación, recordando siempre el valor y la importancia de su contribución al proyecto.



