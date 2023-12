Rebel Moon: guionista dice que no le importan las malas reseñas de la película

Han pasado algunos días desde el estreno de [entity_embed style="link-tomatometro" id_entity="859008"][Pelicula] Rebel Moon (Parte Uno): La Niña del Fuego[/entity_embed] en la plataforma de Disney Plus y la película ya es uno de los títulos más vistos del catálogo. Aunque los números de reproducción son buenos, no lo son tanto así las reseñas. La prensa ha emitido comentarios bastante mixtos sobre la nueva película de Zack Snyder, no obstante, el guionista Kurt Johnstad afirma para Variety que esas críticas no le interesan. Aunque la cinta tiene una calificación muy negativa en la mayoría de los casos, se mantiene firme como un producto muy consumido del catálogo de Netflix y el inicio de una exitosa franquicia.

No te pierdas: Rebel Moon: Ed Skrein dice que el corte especial de Zack Snyder es superior

No leo las reseñas, nunca lo he hecho. Los críticos tienen un trabajo que hacer. Vivimos en una democracia. Todo el mundo puede votar. Si la gente ve la película, tendrán una experiencia y la disfrutarán o no. Son sabores de helado. En mis 20 años de carrera haciendo esto, las reseñas nunca han sido equivalentes al desempeño. Una película funcionará o no. A la gente le encantará y estará conectada con ella, y creo que lo que tiene esta película es un impulso emocional y un núcleo y personajes que son vulnerables. Y, por supuesto, hay secuencias, acción y efectos visuales: es una película de aspecto magnífico. Pero creo que en el fondo hay emoción. Hay un motor emocional y una moneda que recorre la película y creo que funciona, así que invitaría a la gente a verla.

Kurt Johnstud (Fuente: Paleo)

Snyder es conocido por su enfoque visual distintivo y su estilo audaz y estilizado. Su carrera se ha destacado por su habilidad para combinar elementos visuales impactantes con historias épicas y emocionales. Un ejemplo destacado de su estilo es la película 300 - 60%, donde empleó una técnica visual innovadora al utilizar la cámara lenta y un estilo visual único para dar vida a la narrativa basada en la famosa batalla de las Termópilas. La película se caracteriza por su estética visual intensa y su capacidad para capturar la esencia del cómic en el que se basa.

Te invitamos a leer: Pixar ya está trabajando en nuevos proyectos de Cars

Otro ejemplo que define el estilo de Snyder es su contribución al universo cinematográfico de DC con películas como El Hombre de Acero - 55% y Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27%. Estas películas exhiben su predilección por las secuencias de acción elaboradas y su habilidad para presentar héroes y situaciones de manera visualmente impactante. Snyder se destaca por su enfoque visual distintivo y su capacidad para llevar la estética de los cómics a la pantalla grande, creando películas que son visualmente impactantes y memorables.

Éxito inacabable

La necesidad de Hollywood de establecer franquicias radica en la búsqueda de un modelo de negocio sostenible y rentable en la industria del cine. Las franquicias permiten a los estudios crear universos cinematográficos expansivos que abarcan múltiples películas interconectadas, lo que genera un interés continuo de la audiencia a lo largo del tiempo. Esta estrategia ofrece la posibilidad de capitalizar el éxito de una película al extender su narrativa a través de secuelas, precuelas y spin-offs, creando así una lealtad duradera del público hacia los personajes y mundos ficticios. Además, las franquicias ofrecen oportunidades para diversificar los ingresos a través de productos derivados como juguetes, videojuegos, merchandising y parques temáticos, fortaleciendo aún más el impacto financiero a largo plazo.

Asimismo, la creación de franquicias ayuda a mitigar el riesgo financiero asociado con la producción cinematográfica, ya que la construcción de un universo compartido brinda cierta garantía de que los proyectos futuros contarán con un público ya establecido. Este enfoque estratégico también facilita la generación de ingresos en mercados internacionales, donde las franquicias consolidadas a menudo tienen un atractivo global. Aunque esta tendencia ha llevado a la saturación del mercado con secuelas y remakes, la industria cinematográfica ve en las franquicias una fórmula eficaz para mantener la atención del público y garantizar el éxito financiero a largo plazo.

También puede interesarte: Percy Jackson y los Dioses del Olimpo se convierte en un éxito fulminante de Disney Plus