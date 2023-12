Pixar ya está trabajando en nuevos proyectos de Cars

Son tiempos interesantes para las franquicias y las sagas de cine y televisión. Ahora mismo, los estudios de Hollywood están al pendiente de todo lo que puede convertirse en una marca de éxito durante muchos años y de vez en cuando observamos el retorno de algunos títulos que hace algunos años fueron un triunfo en taquilla. Ahora, nueva información revela que Pixar ya está trabajando en más entregas de Cars, la serie de películas animadas sobre coches de carrera que encantó a todo el mundo.

De acuerdo con The Late Brake Show, el estudio Pixar tiene en desarrollo varios proyectos para la franquicia Cars. Cabe mencionar que, por el momento, no se tiene certeza sobre si serán película u otra cosa, pero resulta interesante notar cómo Pixar antaña prometió que ya no trabajaría en secuela y se centraría en idea originales, sólo para contradecirse tiempo después y volver a lo que The Walt Disney Company ordena.

La franquicia Cars - 74% de Pixar ha tenido un impacto significativo en la industria del entretenimiento y en la cultura popular, especialmente entre el público infantil. Lanzada en 2006 con la película homónima dirigida por John Lasseter, la saga ha generado una exitosa serie de películas, productos de consumo y atracciones temáticas. La combinación de personajes carismáticos, una narrativa centrada en la amistad y la superación, así como la animación visualmente impresionante, ha convertido a Cars en una de las franquicias más queridas por los niños de todo el mundo.

Además de su impacto en la taquilla, la franquicia Cars ha extendido su influencia a través de la comercialización de juguetes, ropa y otros productos relacionados. Los personajes principales, como el icónico Rayo McQueen, se han convertido en símbolos reconocidos, creando una presencia duradera en el merchandising y la cultura popular. La franquicia ha demostrado la capacidad de Pixar para crear historias universales y atractivas que trascienden las edades, consolidando su posición como un referente en la creación de contenido animado exitoso y sostenible.

Grande entre grandes

Pixar ha dejado un impacto duradero en la industria cinematográfica y la cultura popular mediante la innovación constante en el ámbito de la animación por computadora. Desde el lanzamiento de Toy Story - 100% en 1995, la primera película completamente animada por computadora, Pixar ha redefinido las expectativas del cine animado, consolidándose como un pionero en la narrativa emocionalmente resonante y la calidad visual. La compañía ha creado un legado de películas aclamadas como Buscando a Nemo - 99%, Up, Una Aventura de Altura - 98%, y Intensa Mente - 98%, que no solo han sido éxitos de taquilla, sino que también han ganado numerosos premios y han sido apreciadas tanto por críticos como por audiencias de todas las edades.

Además de su éxito en la pantalla grande, Pixar ha influido en la manera en que las películas animadas son percibidas y producidas, inspirando a otras compañías a elevar sus estándares creativos y narrativos. La capacidad única de Pixar para combinar historias profundas con animación de vanguardia ha generado un impacto cultural más amplio, creando personajes y mundos que se han vuelto parte integral de la experiencia cinematográfica contemporánea. En última instancia, el legado de Pixar no solo se mide en términos de éxito comercial, sino también en su capacidad para conectar emocionalmente con el público y redefinir la narrativa animada en el panorama cinematográfico global.

La obsesión de Hollywood por las secuelas y el alargamiento de franquicias responde a una combinación de factores financieros y comerciales. En un entorno altamente competitivo, las secuelas ofrecen a los estudios una apuesta relativamente segura en términos de taquilla, al capitalizar el reconocimiento de una marca ya establecida y una base de fans preexistente. Además, el riesgo percibido asociado con las inversiones en películas originales puede llevar a los estudios a preferir continuaciones de historias ya exitosas, ya que las franquicias establecidas a menudo presentan una fórmula probada que genera ingresos consistentes.

Desde el punto de vista comercial, el alargamiento de franquicias permite la expansión de universos cinematográficos, proporcionando múltiples oportunidades para la explotación de propiedades intelectuales a través de diversas plataformas y medios. Sin embargo, esta tendencia también ha llevado a preocupaciones sobre la originalidad y la creatividad en la industria, ya que la priorización de secuelas y franquicias puede limitar la diversidad de historias que llegan a la pantalla grande. A pesar de estas preocupaciones, la obsesión por las secuelas persiste en Hollywood debido a la seguridad percibida que ofrecen en términos de rentabilidad y el reconocimiento establecido en el mercado cinematográfico.

