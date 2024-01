Game of Thrones: múltiples series animadas están en desarrollo, confirma George R.R. Martin

En una entrada reciente de su blog, el autor de la exitosa saga Canción de Hielo y Fuego, George R.R. Martin , compartió emocionantes novedades sobre la expansión del universo de Westeros. Martin no solo elogió una de sus series favoritas de 2023, Samurái de Ojos Azules - 100% de Netflix, sino que también reveló sus propios proyectos animados en colaboración con HBO, todos ambientados en el fascinante mundo de Canción de Hielo y Fuego.

"Como sucede, HBO y yo tenemos nuestros propios proyectos animados, ambientados en el mundo de Canción de Hielo y Fuego", explicó Martin en su entrada (vía EW). "Aunque ninguno ha recibido luz verde aún, creo que estamos cerca de dar el siguiente paso con algunos de ellos".

El autor detalló que, al inicio de esta última fase de desarrollo, tenían cuatro ideas para series animadas, cada una con talentos destacados. Sin embargo, lamentablemente, dos de los proyectos originales fueron archivados en el camino. A pesar de este revés, Martin reveló que dos proyectos animados siguen en desarrollo, y anunció un giro inesperado: la precuela Nine Voyages, originalmente concebida como una serie de acción real, ahora se ha transformado en una serie animada.

George R.R. Martin

Este cambio a la animación, según Martin, cuenta con su pleno respaldo. "Las limitaciones presupuestarias probablemente habrían hecho que una versión de acción real fuera prohibitivamente cara, dado que gran parte de la serie se desarrolla en el mar y sería necesario crear un puerto diferente cada semana", explicó Martin. "Hay un mundo entero ahí fuera, y tenemos muchas más posibilidades de mostrarlo todo con la animación. Así que ahora tenemos tres proyectos animados en marcha".

"En Hollywood, nada es seguro", advierte Martin, pero agrega con optimismo: "Espero que podamos hacer que sean tan magníficos y cautivadores como Samurái de Ojos Azules. Seguro que lo intentaremos con todas nuestras fuerzas".

Con respecto al proyecto Nine Voyages, el guión del piloto proviene de Bruno Heller , creador de The Mentalist y Rome. Aunque Steve Toussaint probablemente no retomará su papel en la serie, dado que esta sigue a una versión más joven de su personaje, el actor expresó su entusiasmo por estar involucrado en julio de 2022.

"Si tengo suerte, tal vez pueda decirles, 'Permítanme estar al principio [del programa] sentado con un libro diciendo: 'Permítanme hablar de mi vida'", comentó Toussaint. "Eso sería mi solicitud. Pero lo único que puedes esperar es que lo que hago sea lo suficientemente bueno, vívido e interesante como para que la gente quiera saber cómo llegó esa persona allí. Y luego ese programa, sea lo que sea, cuando suceda, tendrá su propia vida para quien sea el afortunado que lo interprete".

Además del spin-off de Nine Voyages, HBO ha confirmado que el próximo spin-off de Thrones será Un Caballero de los Siete Reinos: El Caballero Errante, que seguirá las aventuras de Ser Duncan el Alto y su escudero, Egg, un siglo antes de los eventos de la saga original de ocho temporadas. Otras historias ambientadas en Westeros y más allá también están en consideración para obtener la aprobación de una serie completa, incluido el spin-off protagonizado por Kit Harington como Jon Snow y una precuela sobre Aegon Targaryen conquistando Westeros.

