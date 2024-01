Aquaman y el Reino Perdido ya superó a The Marvels en la taquilla global

En un sorprendente giro de eventos, Aquaman y El Reino Perdido - 42% ha emergido como el soberano de la taquilla global, superando a su contraparte de Marvel, The Marvels - 52%. A tan solo dos semanas de su lanzamiento, la secuela del éxito de 2018, Aquaman - 73%, ha dejado en la estela de su estela acuática a la última entrega del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

Los informes de The Numbers confirman que la recaudación mundial de Aquaman y el Reino Perdido ya ha superado los US $250 millones, eclipsando los US $205 millones que recaudó The Marvels en todo su recorrido. Si bien ambas cifras son notables, especialmente en un mercado cinematográfico pospandémico, los resultados han dejado a ambas producciones luchando por alcanzar las alturas que sus predecesoras lograron con facilidad.

Aquaman y el Reino Perdido, dirigida por James Wan, se presenta como la culminación del Universo Extendido de DC (DCEU), ofreciendo a los fanáticos una última inmersión en el mundo submarino de Arthur Curry. La película, con un presupuesto de producción de US $215 millones, ha sido recibida con críticas mixtas, pero el atractivo de Jason Momoa como Aquaman sigue siendo una fuerza poderosa en la taquilla.

Póster de Aquaman y el Reino Perdido (Imagen: IMDb)

La trama sigue a Arthur Curry mientras trabaja con su medio hermano, Orm, para frustrar los planes de Black Manta, interpretado por Yahya Abdul-Mateen II, quien amenaza con desatar el poder del Tridente Negro y descubrir el séptimo reino perdido de los mares. A pesar de las críticas negativas, la película ha logrado atraer a los fanáticos con sus impresionantes efectos visuales y emocionantes secuencias de acción.

En el otro lado del espectro, The Marvels, la 33ª película del MCU, dirigida por Nia DaCosta, ha tropezado en su camino hacia el éxito financiero. Con un presupuesto de producción de casi US $275 millones, la película solo ha logrado recaudar US $205 millones en todo el mundo. Este resultado ha llevado a algunos a calificarla como un "fracaso en taquilla" y la película de menor recaudación en la historia del MCU.

La película reúne a Brie Larson como Carol Danvers / Capitana Marvel, Teyonah Parris como Monica Rambeau y Iman Vellani como Kamala Khan / Ms. Marvel. Aunque las actuaciones han sido elogiadas, las críticas se centran en la inconsistencia tonal y el guión, lo que podría haber afectado su desempeño en taquilla.

Ambas películas, aunque enfrentan desafíos financieros, representan en cierto sentido el cierre de sus respectivas sagas. Aquaman y el Reino Perdido marca el fin de una era para el DCEU, mientras que The Marvels probablemente marque el final de las películas de Capitana Marvel. A medida que los estudios evalúan el panorama cinematográfico cambiante, queda por ver cómo estas franquicias icónicas evolucionarán en el futuro.

En última instancia, mientras The Marvels y Aquaman y el Reino Perdido compiten en la arena global, los fanáticos continúan disfrutando de la diversidad de superhéroes en la pantalla grande, anticipando con entusiasmo lo que el futuro les depara a estos universos cinematográficos.

Con el tropiezo financiero de The Marvels y el desafiante camino de Aquaman y el Reino Perdido, surge la pregunta sobre el futuro del cine de superhéroes. ¿Están enfrentando estos íconos capeados una era de agotamiento en la taquilla, o es este simplemente un bache temporal? A medida que los estudios reconsideran estrategias y la audiencia experimenta una evolución de gustos, la industria del cine de superhéroes se encuentra en un cruce de caminos, enfrentando desafíos que podrían redefinir su trayectoria en los años venideros.

