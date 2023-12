Wonka da la sorpresa de fin de año y supera en taquilla a Aquaman y el Reino Perdido

En una inesperada victoria cinematográfica para el cierre de 2023, la película Wonka - 85% ha logrado superar en taquilla a Aquaman y El Reino Perdido - 42% durante el fin de semana de Año Nuevo. Timothée Chalamet, en el papel principal de Wonka, ha liderado la taquilla durante el fin de semana de cuatro días, proyectando una recaudación de US $33 millones, mientras que Aquaman y el Reino Perdido se posiciona en segundo lugar con US $26 millones, de acuerdo con información de The Hollywood Reporter y Comic Book. Ambas producciones son propiedad de Warner Bros., que también se anota otro éxito con El Color Púrpura - 88%, ubicada en tercer lugar y con una respetable recaudación de $16.2 millones durante las festividades.

Wonka, una precuela de Willy Wonka y la Fábrica de Chocolates - 80%, ha recibido críticas mayormente positivas por parte de los expertos, consolidándose como la sorpresa de la temporada. Timothée Chalamet, recientemente nominado al Globo de Oro por su actuación en Wonka, se erige como el ganador de la taquilla y el título de hombre más guapo de 2023, según el portal TC Candler.

Póster de Wonka (Imagen: IMDb)

Este logro representa un cambio significativo, ya que Aquaman y el Reino Perdido, la esperada secuela del éxito de 2018, había liderado la taquilla durante el largo fin de semana de diciembre. Sin embargo, Wonka logró reclamar el trono en los días subsiguientes, alcanzando una recaudación acumulativa de US $102.5 millones en América del Norte hasta el miércoles pasado.

La película, dirigida por Paul King y protagonizada por Chalamet como el excéntrico chocolatero Willy Wonka, se centra en los primeros días del personaje y los desafíos que enfrentó para convertirse en el chocolatero más destacado del mundo. La trama se desarrolla en una ciudad europea no identificada, donde Wonka llega con la intención de abrir su tienda de chocolates en las Galerías Gourmet.

Por otro lado, Aquaman y el Reino Perdido, dirigida por James Wan y protagonizada por Jason Momoa (Game of Thrones - 59%, Aquaman - 73%, Duna), ha enfrentado críticas mixtas y una reacción menos entusiasta que su predecesora. A pesar de su éxito financiero con una recaudación mundial de US $132 millones, la película ha recibido evaluaciones negativas de los críticos, que la consideran inferior a su antecesora.

El evento cinematográfico del fin de año también vio a ¡Patos! - 78%, la producción de Illumination y Universal, escalar al segundo lugar detrás de Wonka. La película familiar obtuvo US $6.3 millones el miércoles, acumulando un total de US $30.6 millones en taquilla. En tercer lugar se encuentra Aquaman y el Reino Perdido con US $5.9 millones.

El descenso del 52 por ciento en los ingresos del miércoles en comparación con 2019 ha sido una señal de que la industria cinematográfica sigue enfrentando desafíos, a pesar de los éxitos puntuales. La pandemia continúa afectando las preferencias del público y la asistencia a las salas de cine, lo que destaca la necesidad de adaptación por parte de los estudios y exhibidores.

El desempeño inesperado de Wonka en la taquilla frente a una franquicia tan consolidada como Aquaman señala la imprevisibilidad del mercado cinematográfico y la capacidad de producciones innovadoras para ganar terreno, incluso en competencia con grandes blockbusters.

