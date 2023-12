Catwoman: se revelan detalles del spin-off de la saga de Batman de Tim Burton

En una revelación sorprendente para los fanáticos de Batman Regresa - 81%, se han desvelado detalles sobre el spin-off centrado en Catwoman que estuvo en desarrollo después del éxito de la oscura obra maestra navideña de Tim Burton. Daniel Waters , guionista de Batman Regresa (1992), compartió información detrás de cámaras sobre ambas películas durante una proyección especial en Los Ángeles el pasado 22 de diciembre en el teatro Egipcio.

También te puede interesar: Batman Regresa, de Tim Burton, ¿qué dijo la crítica en su estreno?

El spin-off de Catwoman

El proyecto del spin-off de Catwoman, según Waters, fue un proceso peculiar en el que tanto él como Burton tenían ideas muy diferentes. Mientras Burton quería realizar un drama íntimo en blanco y negro con un presupuesto de US $18 millones, inspirado en la icónica película de terror de 1942 La Marca de la Pantera - 64% de Jacques Tourneur, Waters tenía una visión más satírica del género de superhéroes. Su propuesta incluía llevar a Selina Kyle a una versión de Los Ángeles "gothamizada", donde tendría que enfrentarse a tres superhéroes corruptos, una idea que Waters describe como precursora de la serie The Boys - 85%.

Póster de Batman Regresa (Imagen: Movie Poster México)

"Él quería hacer una película en blanco y negro de 18 millones de dólares, como la 'Cat People' original, de Selina simplemente viviendo discretamente en un pueblo pequeño", comentó Waters (vía IndieWire). "Yo quería hacer una película de 'Batman' donde la metáfora fuera sobre 'Batman'. Así que la llevé a una versión de Los Ángeles de Gotham City, dirigida por tres superhéroes imbéciles. Era 'The Boys' antes de 'The Boys'. Pero se cansó de leer mi guion".

También lee: Las mejores películas de Navidad y fantasía aclamadas por la crítica y dónde verlas

Aparte de los detalles sobre el spin-off, Waters reveló que el guión original de Batman Returns incluía varias críticas a la primera película de Batman - 72% dirigida por Burton en 1989, una cinta que, según Waters, "apesta". Inicialmente, Batman Regresa iba a comenzar con el logotipo de Batman para luego revelar una tienda de productos oficiales dentro del universo de la película, con Batman haciendo referencias a la explotación comercial. Sin embargo, Michael Keaton, el actor principal de la película, persuadió a Waters para que eliminara esas críticas del metraje final.

"Keaton dijo, 'Esto es muy inteligente. Quítalo'", recordó Waters. Aunque Batman Regresa es hoy en día considerada una de las mejores películas del icónico superhéroe de DC, en su momento fue controvertida entre los fanáticos por la libertad creativa que se tomó con la historia y los personajes, como las nuevas historias para Catwoman y El Pingüino interpretados por Michelle Pfeiffer y Danny DeVito, respectivamente. Waters admitió que las alteraciones se debieron a la falta de investigación sobre la mitología de Batman. En ese momento, tanto él como Burton tenían un conocimiento limitado de los personajes y no buscaron ser fieles a los cómics originales.

"Fue una tarea extraña en la que no necesitábamos complacer a nadie más que a Tim Burton. Antes de internet, no teníamos que presentarnos ante un tribunal y explicar lo que estábamos haciendo; éramos solo dos tipos en una habitación improvisando. No sabíamos nada sobre los villanos de Batman", explicó Waters. "Realmente no entendíamos todo el mundo de los cómics. Acabo de descubrir que DC Comics significa Detective Comics".

La controversia entre los fanáticos en ese momento, según Waters, se debió a que Batman Regresa fue atacada por los seguidores del héroe, quienes pensaron: "Esta es solo la segunda película de Batman, ¿qué demonios están haciendo? Ya se están yendo fuera de la carretera". Ahora, en un mundo con más de 50 películas de Batman, Waters reflexiona: "Hey, eso fue bastante interesante".

No te vayas sin leer: Actores famosos que rechazaron papeles porque tenían miedo de interpretarlos