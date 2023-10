Taylor Swift: The Eras Tour vence a Los asesinos de la luna en taquilla

Los Asesinos de la Luna - 94% llegó a las salas de cine este fin de semana y rápidamente se hizo con una buena cantidad de ingresos. Pero aunque se trata de una película muy esperada, no ha podido superar el dominio de Taylor Swift: The Eras Tour - 100%, el otro gran lanzamiento de octubre que simplemente tiene al mundo hipnotizado. Martin Scorsese logra una buena taquilla, no lo bastante increíble como para derrocar a la cantautora de “All Too Well”.

Taylor Swift: The Eras Tour es un acercamiento en cine al aclamado concierto de la estadounidense, encantando a sus fans con increíbles himnos como “August”, “Cardigan” y “Blank Space”. Durante el reciente fin de semana, su segundo, la película alcanzó US $32.4 millones; Los asesinos de la luna se quedó atrás con sus US $23 millones, todo en la taquilla local. Martin Scorsese y compañía no pudieron superar el estruendo y maravilla de Taylor, quien una vez más se impone como uno de los fenómenos culturales más grandes de la actualidad.

Taylor Swift (Fuente: Los Angeles Times)

Magia Swift

Nadie puede negar que Taylor Swift es impresionante y que se ha convertido en todo un fenómeno cultural. Su extraordinario talento musical y capacidad para escribir letras emotivas y universalmente relatables la han convertido en una de las artistas más influyentes de su generación. Ha demostrado una versatilidad notable al navegar por géneros como el country, el pop y el indie, lo que ha ampliado su atractivo y le ha permitido mantener una exitosa carrera a lo largo de los años.

Además de su talento musical, Taylor Swift es conocida por su defensa de causas importantes, desde los derechos de las mujeres hasta la educación y la igualdad. Su compromiso social y filantrópico la ha convertido en un modelo a seguir para muchas personas, especialmente para sus jóvenes seguidores. A lo largo de su carrera, ha enfrentado desafíos y controversias con gracia y determinación, lo que refuerza su resiliencia y carácter.Taylor brilla no solo por su música excepcional, sino también por su influencia positiva en la sociedad y su habilidad para inspirar a sus seguidores.

Taylor Swift ha lanzado varios discos extremadamente exitosos a lo largo de su carrera. "Fearless" (2008) fue un punto de partida fundamental y le valió el premio Grammy al Álbum del Año. "Red" (2012) consolidó aún más su estatus como estrella del pop-country, y "1989" (2014) marcó su transición al pop, vendiendo millones de copias y ganando múltiples Grammys, incluyendo el Álbum del Año. "Reputation" (2017) continuó su éxito en el ámbito pop y "folklore" (2020), se destacó por su madurez lírica y musical, ganando el Grammy al Álbum del Año. En total, Swift ha ganado numerosos premios Grammy a lo largo de su carrera, incluyendo múltiples premios al Álbum del Año, Canción del Año y Mejor Álbum de Música Urbana Contemporánea, entre otros. Su éxito y reconocimiento a nivel mundial la han convertido en una de las artistas más influyentes y celebradas de la música contemporánea.

Por su parte, Los asesinos de la luna está basada en el libro Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI, escrito por David Grann . Narra la historia de los oscuros eventos que rodearon a la tribu Osage en la década de 1920 en Oklahoma. La tribu Osage había adquirido derechos de perforación de petróleo en sus tierras, lo que las convirtió en una de las comunidades más ricas de Estados Unidos en ese momento. Sin embargo, a medida que la tribu prosperaba, comenzaron a ocurrir una serie de asesinatos misteriosos de sus miembros, que fueron víctimas de envenenamiento, tiroteos y otras circunstancias sospechosas.

El libro explora a fondo estos crímenes y cómo la naciente Oficina Federal de Investigación (FBI) bajo J. Edgar Hoover se involucró en la investigación de estos asesinatos. Grann detalla la lucha por descubrir la verdad detrás de estos homicidios y las tensiones raciales y económicas que los rodearon, arrojando luz sobre una parte olvidada de la historia de Estados Unidos y la formación de una de las agencias de aplicación de la ley más icónicas del país.

