Actor de The Hunger Games defiende a Rachel Zegler de comentario negativo sobre Blancanieves

The Ballad of Songbirds and Snakes es la precuela de Los Juegos del Hambre - 84% que los fans de la saga han estado esperando y poco a poco nos acercamos a la fecha de estreno. Pero aunque se tiene una buena perspectiva de la producción, su estrella principal continúa siendo fuente de polémica en mayor o menor grado. Ahora, uno de sus compañeros de reparto, Tom Blyth, la define de un comentario negativo en redes sociales, colocándola una vez más en el centro de la noticia.

Zegler es conocida por su ascenso meteórico en la industria del entretenimiento. Su carrera despegó cuando fue elegida para interpretar el papel de María en la película de Steven Spielberg Amor sin barreras - 100%, un papel icónico que le valió elogios de la crítica y la atención internacional. Antes de este papel, Rachel era relativamente desconocida, pero su talento vocal y actuación le permitieron brillar en el escenario de Hollywood. Además de su éxito en West Side Story, Zegler también ha trabajado en el mundo del teatro musical y ha sido una figura destacada en las redes sociales, donde comparte su amor por la música y el canto con sus seguidores.

Zegler como Lucy Gray Baird en Los Juegos Del Hambre: Balada De Pájaros Cantores Y Serpientes (Fuente: IMDb)

La carrera de Rachel Zegler promete un futuro brillante en la industria del entretenimiento, con su versatilidad en la actuación y el canto, así como su dedicación al arte. Aunque a menudo se le ha visto involucrada en polémica, es probable que continúe participando en proyectos importantes tanto en cine como en teatro, consolidándose como una de las jóvenes estrellas más prometedoras de la industria. Su talento y carisma la han convertido en un nombre conocido en la escena artística y le han asegurado un lugar destacado en la cultura pop.

Tom Blyth, quien también forma parte del elenco de The Ballad of Songbirds and Snakes, defendió a Rachel Zegler de usuario anónima en Instagram que escribió: “¿Puedes entregar un mensaje por mí? Dile a Rachel Zegler que Blancanieves va a ser horrible.” Recordemos que la actriz es protagonista en el live-action de Disney, proyecto muy esperado por los fans de estas adaptaciones, aunque con una buena cantidad de haters en el otro lado. Blyth respondió: “¿Puedes hacerme un favor y conseguirte una maldita vida?”

Un éxito de talla global

Ahora bien, la saga de Los Juegos del Hambre, escrita por Suzanne Collins , ha dejado un impacto duradero en la literatura y la cultura popular desde su debut en 2008. Esta distopía, compuesta por tres libros y luego una precuela, se desarrolla en un mundo postapocalíptico en el que un gobierno totalitario somete a la población a juegos mortales anuales como castigo por una rebelión pasada. La protagonista, Katniss Everdeen, se convierte en un ícono de la resistencia y un modelo a seguir para muchos lectores, especialmente jóvenes. La serie aborda temas complejos como la opresión, la desigualdad, la resistencia y la moralidad, lo que la hace relevante para discusiones contemporáneas sobre política y justicia social.

El éxito de la saga de Los Juegos del Hambre se debe en parte a su hábil narrativa, que combina la acción trepidante con una crítica social sutil pero potente. Además, la adaptación cinematográfica, protagonizada por Jennifer Lawrence como Katniss, catapultó aún más la franquicia a la fama mundial. La película recaudó millones de dólares en taquilla y consolidó a Collins como una autora influyente en el género de la literatura juvenil. La serie también inspiró a una generación de jóvenes a involucrarse en temas políticos y sociales, convirtiéndose en un fenómeno cultural que trasciende la pantalla y la página. Collins escribió una precuela ubicada varios años antes y ahora tendremos a Zegler como protagonista en la adaptación cinematográfica, reviviendo la nostalgia provocada por esta marca hace algunos años entre la comunidad juvenil de lectores dispersa por todo el mundo.

