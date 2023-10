Ridley Scott no se sintió impresionado con Top Gun: Maverick

Las secuelas tardías no siempre salen bien, de hecho la mayoría salen muy mal, pero el año pasado tuvimos una excepción, Top Gun: Maverick - 98%, secuela del clásico Top Gun: Pasión y Gloria - 54%. La aclamación de la crítica, el éxito en taquilla y sus nominaciones al Óscar, dan la impresión de que a todo mundo le gusta, pero el director Ridley Scott no se sintió impresionado en lo absoluto.

La original Top Gun fue estrenada en 1986 y dirigida por Tony Scott, el fallecido hermano de Ridley. La trama sigue a Pete "Maverick" Mitchell (Tom Cruise), un talentoso pero arriesgado piloto de combate naval que es seleccionado para entrenar en la prestigiosa escuela de pilotos de élite conocida como "Top Gun", ubicada en Miramar, California. A lo largo de la película, Maverick se enfrenta a diversos retos, tanto personales como profesionales, mientras compite contra otros pilotos talentosos para ser el mejor.

Uno de los aspectos más destacados de Top Gun es su impresionante cinematografía aérea, que muestra emocionantes secuencias de combate y maniobras de vuelo. La banda sonora, que incluye la famosa canción "Take My Breath Away" de Berlin, y "Danger Zone" de Kenny Loggins, también se convirtió en un éxito y es ampliamente reconocida.

De acuerdo con Variety, Fede Alvarez, director de la nueva película de Alien, contó en un reciente evento cinematográfico que habló con Ridley Scott, conocido por ser muy crítico con secuelas, y al preguntarle sobre Top Gun: Maverick, respondió que la cinta de su hermano era mejor (lo cual parece contradecir lo que dijo el productor Jerry Bruckheimer el año pasado) (vía JoBlo):

Le pregunté sobre la nueva 'Top Gun' y me dijo: 'meh'. Yo le dije: '¿De qué estás hablando?'. Y él respondió: 'La de mi hermano era original y esta es como, ¿eh?'. Realmente la respeta, pero se podía ver lo duro que era. Entonces pensé: 'No hay forma de que gane esta'.

El querido hermano de Ridley, el renombrado cineasta Tony Scott, perdió la vida en 2012. Su muerte conmocionó a la industria cinematográfica y a los fanáticos de todo el mundo. Tras su fallecimiento, se encontró una nota en su oficina y otra en su automóvil, aunque el contenido de las notas nunca fue revelado públicamente en detalle. Se especuló sobre las razones de su suicidio, incluida la posibilidad de problemas de salud, pero estas especulaciones fueron posteriormente desmentidas por su familia.

El legado de Tony Scott

Tony Scott dejó un legado cinematográfico impresionante y fue recordado por muchos como un visionario en el mundo del cine. Numerosas celebridades y colegas expresaron su conmoción y tristeza tras su fallecimiento, y rindieron homenaje a su talento y contribuciones al cine.

Top Gun: Maverick, dirigida por Joseph Kosinski, se estrenó décadas después de la original y retoma la historia del carismático piloto Pete "Maverick" Mitchell, interpretado nuevamente por Tom Cruise. Uno de los aspectos más notables de Top Gun: Maverick es cómo rinde homenaje a la película original. La secuela no solo retoma elementos narrativos y personajes clave, sino que también recrea la sensación y la atmósfera de la primera película. Las secuencias aéreas, que fueron una parte fundamental de la original, son aún más impresionantes en la secuela, utilizando tecnología moderna para capturar maniobras vertiginosas y combates aéreos con un realismo sorprendente. Además, la banda sonora evoca la original, incluyendo temas icónicos que conectan a la audiencia con la nostalgia de la primera película.

La secuela también rinde un homenaje emocional al director de la película original. A través de sutiles guiños y referencias, Top Gun: Maverick honra su visión y legado. La cinta recibió elogios tanto de críticos como de la audiencia por su capacidad para equilibrar la nostalgia con una narrativa fresca y emocionante. Fue aclamada por su cinematografía, efectos visuales y, por supuesto, por la actuación de Tom Cruise, quien, a pesar de los años transcurridos, logró encarnar nuevamente al carismático protagonista con la misma energía y pasión. Maverick obtuvo múltiples nominaciones, incluyendo una a Mejor Película en los Premios Óscar.

