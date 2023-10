Timothée Chalamet dice que Top Gun: Maverick es una de las mejores películas de la historia

El año pasado Top Gun: Maverick - 98% hizo historia, no sólo por recaudar mucho dinero, sino porque cautivó a la audiencia y fue aclamada por la crítica de forma inesperada. Las secuelas tardías son un riesgo y siempre existe la posibilidad de que manchen el legado de las obras originales, pero en este caso fue al revés. Un actor famoso que se ha declarado fan de la película es Timothée Chalamet, quien en una reciente entrevista se deshizo en elogios hacia Top Gun: Maverick y su protagonista, Tom Cruise.

Cruise es reconocido por su reputación de realizar sus propias escenas de riesgo o stunts. A lo largo de su carrera, especialmente en la franquicia de Misión Imposible, ha desafiado los límites de lo que un actor principal está dispuesto a hacer en pantalla. Desde escalar el Burj Khalifa en Dubái, el edificio más alto del mundo, hasta colgarse de un avión en pleno despegue, Cruise ha demostrado un compromiso excepcional con la autenticidad de sus escenas de acción.

Esta dedicación no solo ha elevado la intensidad y credibilidad de las secuencias en las que participa, sino que también ha solidificado su reputación como uno de los actores más valientes de la industria. Sin embargo, esta elección no está exenta de riesgos, y el actor ha sufrido lesiones en el set en múltiples ocasiones. A pesar de ello, su pasión por ofrecer una experiencia cinematográfica inmersiva para el público sigue impulsándolo a asumir estos desafíos impresionantes, y también ha inspirado a otros, como Timothée Chalamet, que también es protagonista de una franquicia con mucha acción, Dune.

En una nueva entrega de GQ, Chalamet declaró que vio ocho veces Top Gun: Maverick mientras trabajaba en la secuela de Duna - 75%, y llevó al crew y el elenco a verla en una pantalla grande en Budapest (vía Variety):

'Top Gun' fue muy inspiradora para mí el verano pasado cuando estábamos haciendo 'Dune'. Algunos miembros del equipo se burlaban de ir, pero pensé que era una de las mejores películas que había visto en mi vida.

Inspirado por Cruise, Chalamet consiguió entrenadores de stunts:

Después de conocer a Tom Cruise, justo después de terminar la primer 'Duna', me envió un correo electrónico maravillosamente inspirador. Básicamente me dijo que en el viejo Hollywood recibirías entrenamiento de baile y de lucha, y nadie te pedirá ese estándar hoy. Eso depende de ti. El correo electrónico fue realmente como un grito de guerra.

El éxito de Top Gun Maverick

Top Gun: Maverick, estrenada en 2022, es la secuela de la icónica película de 1986, Top Gun: Pasión y Gloria - 54%. Dirigida por Joseph Kosinski, la trama se sitúa 36 años después de la primera entrega. El capitán Pete "Maverick" Mitchell, interpretado nuevamente por Tom Cruise, es ahora un piloto de pruebas de la Marina de EE. UU. A pesar de sus logros, es llamado por su antiguo rival, el almirante Tom "Iceman" Kazansky, para entrenar a un grupo de pilotos de élite.

Esta misión tiene como objetivo bombardear una instalación de enriquecimiento de uranio en una nación rebelde. A lo largo de la trama, Maverick enfrenta desafíos tanto personales como profesionales, incluido el reencuentro con una antigua novia y la confrontación con Bradley "Rooster" Bradshaw, hijo de su difunto amigo "Goose". La película destaca por sus impresionantes secuencias de vuelo y ha sido aclamada por la crítica, siendo considerada por muchos como superior a la original. Ganó múltiples premios y nominaciones, incluyendo el premio a la Mejor Película por el National Board of Review. Además, logró una impresionante recaudación de US $1,493 millones, convirtiéndose en una de las películas más taquilleras de 2022 y de la carrera de Cruise.



