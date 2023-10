The Marvels: Brie Larson está desilusionada de Marvel por la toxicidad del fandom

Está comprobado científicamente que nos importa lo que digan los demás. Incluso las personas más seguras de sí mismas comenzarían a sentirse inseguras si de repente todo el mundo las señalara y las insultara. Tristemente las redes sociales han dado la oportunidad a muchos trolls anónimos de atacar a personas que no conocen, y Brie Larson es una de las víctimas de esa toxicidad muy presente en el fandom de Marvel Studios. Que la actriz está desilusionada lo corrobora un nuevo libro titulado MCU: The Reign of Marvel Studios, coescrito por Joanna Robinson, Dave Gonzales y Gavin Edwards.

También te puede interesar: The Marvels: Brie Larson se convierte en una princesa Disney en nuevas imágenes de la película

Durante la promoción de Capitana Marvel - 60% en 2019, Larson enfrentó una serie de críticas injustificadas, debido a comentarios sobre la diversidad en la crítica cinematográfica. En una entrevista, la actriz destacó que la mayoría de críticos que cubren películas de superhéroes son hombres blancos, y expresó su deseo de ver una mayor inclusión y diversidad en la prensa que cubre estas películas. Aunque su intención era abogar por una representación más amplia en la crítica de cine, sus palabras fueron malinterpretadas por algunos, quienes sintieron que estaba desacreditando o excluyendo a los hombres blancos en general.

Brie Larson (Imagen: X @brielarson)

Esta controversia fue amplificada por ciertos sectores de la comunidad en línea, en particular en plataformas como YouTube y Twitter, donde algunos usuarios comenzaron campañas de desprestigio contra la película y contra Larson. Estas campañas incluyeron reseñas negativas anticipadas y llamados a boicotear Capitana Marvel sin haberla visto. Adicionalmente, algunos críticos de Larson señalaron su lenguaje corporal y expresiones faciales en entrevistas, sugiriendo que no se llevaba bien con sus coestrellas en Avengers: Endgame - 95%, aunque estas afirmaciones se basaron en gran medida en interpretaciones subjetivas de clips cortos y no en evidencia concreta.

También lee: The Marvels: Directora se está preparando para enfrentar a los trolls misóginos

La desilusión de Brie Larson

Cuando un tiempo después se le preguntó en una entrevista qué pensaba sobre esas críticas, se hizo la fuerte y dijo que no tenía tiempo para esas cosas y se enfocaba en lo positivo. No obstante, Robinson tiene otros datos, y coloca a Larson en medio de una crisis para Marvel Studios por perder a varias de sus figuras principales (vía The Direct):

El futuro de esos íconos de Marvel no estaba claro. La salida de pilares de la franquicia como Robert Downey Jr., Chris Evans y Scarlett Johansson ya había pasado factura, al igual que la impactante pérdida de Chadwick Boseman, pero otros incondicionales del MCU también se preparaban para marcharse. El elenco de 'Guardianes de la Galaxia' realizó una gira de despedida, Brie Larson se desilusionó y Marvel se peleó con Sony en una batalla por la custodia de Tom Holland.

La compañía tenía planeado que la nueva trinidad (que ocuparía el lugar de Iron Man, Capitán América y Thor) sería conformada por personajes que han dado más dolores de cabeza de lo esperado. Al conflicto con Sony por el control de Spider-Man y la inesperada muerte de Chadwick Boseman, se suma la decepción de Larson del papel de superheroína. Pero ni siquiera es algo que no se supiera, en 2022 la misma actriz admitió que no sabía si seguiría dando vida a Carol Danvers debido a que aparentemente nadie la quiere:

Cuando se le preguntó tres años después [de la primera película] si le gustaría regresar como Capitana Marvel después de la película de 2023 'The Marvels', Larson respondió: ‘No sé, ¿alguien quiere que lo haga de nuevo?’. Marvel había esperado que Pantera Negra, Capitana Marvel y Spider-Man fueran el trío de personajes estrella que llevarían al MCU hacia un nuevo milenio, pero ese ya no era un futuro en el que pudieran confiar.

The Marvels llega a los cines este 9 de noviembre.

No te vayas sin leer: The Marvels: Disney cambia el título de la película en China para evitar el fracaso