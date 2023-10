Ha pasado algún tiempo desde que la carrera de Armie Hammer se fue en picada y no ha podido recuperarse del todo. El actor perdió su trabajo de la noche a la mañana debido a una serie de polémicas acusaciones que lo añadieron a la lista negra de Hollywood. Después de un largo periodo, Timothée Chalamet habla sobre el tema y sostiene que lo atribuido a Hammer fue utilizado para desorientar todo el proceso.

A mediados de enero de 2021, un usuario anónimo de Instagram filtró presuntas conversaciones con Hammer en las que el actor escribe: "Vives para obedecerme y ser mi esclava. ¿Si quisiera cortarte uno de tus dedos del pie y tenerlo en mi bolsillo para tener siempre un pedazo de ti en mi poder?", además de: "Soy 100% caníbal. Quiero comerte. Diablos, eso es muy extraño de admitir. Nunca lo había admitido antes." La controversia dio paso a los señalamientos negativos en redes sociales, pero eso era tan solo el inicio de sus problemas.

Chalamet y Hammer en Llámame por tu nombre (Fuente: IMDb)

En marzo del mismo año, una de las ex novias del actor declaró a través de una conferencia en Zoom (vía Vulture) que el actor había abusado de ella durante su relación: "Armie Hammer me violó brutalmente durante más de cuatro horas en Los Ángeles, durante las cuales me golpeó repetidamente la cabeza contra la pared y me lastimó la cara." Los estudios comenzaron a despedirlo de sus futuros proyectos y rápidamente fue cancelado en Internet y condenado al ostracismo. Chalamet opina que todo el tema fue utilizado de mala manera para generar tráfico en Internet:

No sé. Estas cosas terminan siendo objeto de un cebo de clics tan intenso. Desorientar es una buena palabra.

Chalamet comenzó su carrera en la actuación en el teatro y la televisión antes de obtener un reconocimiento significativo en el cine. Su gran avance llegó con su papel en la película Llámame Por Tu Nombre - 97%, en la que interpretó a Elio Perlman, un joven que vive un apasionado romance de verano en Italia. La actuación de Chalamet en esta película le valió una nominación al Premio de la Academia y lo estableció como un actor talentoso y versátil. Desde entonces, ha continuado destacando en películas como Lady Bird - 97%, Beautiful Boy: Siempre serás mi hijo - 53% y Mujercitas - 94%, consolidando su reputación como uno de los actores más solicitados de su generación.

Timothée Chalamet se ha destacado por su habilidad para abordar una amplia variedad de personajes complejos y emocionalmente profundos. Su enfoque en roles desafiantes y su capacidad para conectarse con la audiencia a través de interpretaciones conmovedoras lo han convertido en un actor altamente respetado. Su éxito temprano en la industria cinematográfica lo ha posicionado como una figura influyente en el cine contemporáneo y promete una carrera duradera y brillante en el mundo del entretenimiento.

Por su parte, Hammer destacó en la actuación con papeles secundarios en películas como Billy: The Early Years y Red Social - 96%, en la que interpretó a los gemelos Winklevoss. No obstante, su gran avance llegó con su papel en la ya mencionada Llámame por tu nombre, dando vida a Oliver, un académico estadounidense que entabla una relación amorosa con un joven italiano. La actuación de Hammer en esta película fue muy elogiada y le valió reconocimiento y una nominación al Premio de la Academia, consolidando su posición en la industria del cine.

A lo largo de su carrera, Hammer ha continuado participando en una variedad de géneros cinematográficos, incluyendo películas de acción como El Llanero Solitario - 31% y dramas como La Voz de la Igualdad - 60%. Sin embargo, su carrera ha estado marcada por altibajos, incluyendo las controversias personales que han afectado su imagen pública. A pesar de los desafíos, su talento actoral sigue siendo reconocido, y sigue siendo una figura influyente en la industria del entretenimiento.

