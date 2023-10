Blancanieves tendrá una versión producida por conservadores para contrarrestar el remake de Disney

Blancanieves y los Siete Enanos es el siguiente remake live-action de Disney, una producción muy esperada que buscará impulsar una actualización en la clásica historia que todos conocemos, ejerciendo sobre la protagonista las ideas del siglo XXI, lejos de cualquier arcaísmo que pudiera dejarla en un mal escenario. Ahora bien, The Hollywood Reporter informa del desarrollo de una versión alterna del cuento producida por conservadores, esto con el objetivo de ser una opción diferente a la adaptación en acción real de Disney.

De acuerdo con el medio informativo, The Daily Wire es una empresa de medios conservadora y la protagonista en la noticia de hoy. Recientemente anunció Snow White and the Evil Queen, un película live-action de la historia de Blancanieves con Brett Cooper, exitosa estrella de YouTube, como la joven princesa. Cabe destacar que el cuento de los hermanos Grimm es de dominio público, por lo que cualquiera puede tener la iniciativa de un proyecto bajo su nombre. Puedes ver el tráiler aquí:

Announcing Bentkey's first live-action feature film: Snow White and the Evil Queen starring @imbrettcooper pic.twitter.com/HpYoskemAG — Daily Wire (@realDailyWire) October 16, 2023

Jeremy Boreing, cofundador de The Daily Wire, compartió un poco de su película de Blancanieves, señalando que se trata de un punto de vista distinto al de Disney, conglomerado al que acusó de abandonar su legado.

Es una historia sobre una princesa y un príncipe, sobre la belleza y la vanidad, sobre el amor y su poder para elevarnos de la muerte a la vida. Es nuestra propia adaptación de un antiguo cuento de hadas. Se necesitaron 100 años para construir Disney. Sabemos que no somos lo que Disney es hoy, pero esperamos que con el tiempo podamos convertirnos en lo que fueron, alguna vez: un pequeño estudio con grandes ideas y el coraje de perseguirlas... Si bien Disney todavía usa el nombre de Walt, tienen casi abandonó su legado.

Cooper también emitió algunas palabras sobre el emocionante horizonte:

Me crié con los cuentos de hadas originales de los Grimm, ¡así que estoy encantada de que le demos vida a esta historia icónica para la próxima generación! Blancanieves es un personaje tan hermoso y es un honor para mí interpretarla. Como todos los mejores cuentos de hadas, esta es una historia con valores eternos, como el amor, la amistad y la bondad, y no veo la hora de compartirlos.

Los clásicos siempre son un éxito. Blancanieves y los Siete Enanos - 98% es una película de animación producida por Walt Disney y estrenada en 1937. Fue un hito en la historia del cine y la animación, ya que fue el primer largometraje animado de Disney, lo que marcó un antes y un después en la industria del cine. La película cuenta la historia de Blancanieves, una princesa que huye de su malvada madrastra, la Reina Grimhilde, y se refugia en la cabaña de siete simpáticos enanitos. Deslumbró tanto en términos de crítica como de taquilla, convirtiéndose en un fenómeno cultural y estableciendo el estándar para futuras películas de animación.

El éxito de Blancanieves y los Siete Enanos no solo se debió a su innovadora técnica de animación y su cautivadora historia, sino también a su impacto en la cultura popular. La película se convirtió en un clásico instantáneo y allanó el camino para la creación de futuros éxitos de Disney, como Cenicienta - 97% y La Bella y la Bestia - 67%. Su legado perdura hasta hoy, siendo considerada una de las películas más influyentes en la historia de la animación y un símbolo perdurable de la magia del cine.

Mientras tanto, los fans de Disney continúan esperando por el remake live-action con Rachel Zegler. La película se grabó hace tiempo y ahora es cuestión de que las cosas fluyan hacia la fecha de estreno. ¿Podrá este esfuerzo encontrarse a la altura del clásico que todo mundo recuerda? De acuerdo con el calendario oficial, la cinta llegará a las salas de cine el 22 de marzo de 2024.

