¡No es IA, sí es la voz de Robin Williams! Así logró Disney que el actor doblará de nuevo al genio de Aladdín

Cuando uno piensa en la animación, es imposible no pensar en Disney. Desde sus inicios hasta el presente, Disney ha forjado un legado que pocos estudios pueden igualar. Once Upon a Studio (Érase una vez un estudio), el nuevo corto animado de Disney, rinde homenaje a ese legado celebrando 100 años de historias mágicas, reuniendo un elenco de 543 personajes de más de 85 largometrajes y cortometrajes, todo sin la intervención de inteligencia artificial.

La trama, según Variety, es un viaje nostálgico que lleva a los espectadores al interior de Walt Disney Animation Studios en Burbank al final de un día de trabajo. Lo que parece ser un estudio regular se transforma en un espacio mágico cuando la leyenda de Disney, Burny Mattinson, se va. De repente, los adorables Mickey y Minnie Mouse saltan de una fotografía y convocan a otros personajes icónicos para un retrato especial del centenario del estudio. Desde Blancanieves - 94% y Peter Pan - 77% hasta el inolvidable Genio de Robin Williams, todos se unen en una celebración animada.

Genie (Imagen: Disney)

El proceso creativo detrás del corto estuvo liderado por los directores Dan Abraham y Trent Correy, quienes pasaron ocho meses meticulosos desarrollando esta obra maestra. El proyecto, mantenido en secreto, involucró a un talentoso grupo de artistas dirigidos por Eric Goldberg y Andrew Feliciano. Cada personaje, ya sea Ariel, Bella, Peter Pan, Wendy o incluso Chernabog, fue diseñado con meticulosidad. De hecho, el 80% de estos personajes se dibujan a mano.

El productor Bradford Simonsen ilustra la magnitud del desafío diciendo:

Tenía que sentir eso para que la respuesta del público fuera visceral.

La misión era hacer que cada personaje se sintiera como si acabara de salir de su película original. Una biblioteca de investigación de animación se utilizó para obtener las hojas de modelos adecuados, y los animadores utilizaron estos recursos para reimaginar a cada personaje. Animadores legendarios, como James Baxter, Nik Ranieri y Ruben Aquino, se unieron al proyecto, con Aquino saliendo de su retiro para redibujar a Úrsula, un personaje que no había tocado en más de 30 años.

A pesar de la gran lista de personajes, había ciertas figuras que los directores estaban decididos a incluir. Una elección sorprendente fue Chernabog, el demonio de "Fantasia". Dada su enorme estatura, había preocupaciones sobre cómo encajaría en el estudio. Sin embargo, una solución creativa llegó cuando Abraham sugirió que los cachorros de 101 Dálmatas - 98% vieran "Fantasia" en la televisión. Jorge Ruiz, un animador de Disney, intervino con pasión para animar a Chernabog, recordando cómo el personaje había inspirado su carrera desde su infancia en Venezuela.

Regresar a William

Un aspecto crucial del corto era mantener la autenticidad de las voces. Sorprendentemente, al menos 40 actores de voz originales regresaron para revivir sus personajes icónicos. La tarea de reunirlos fue liderada por Yvett Merino, quien recuerda cómo muchos artistas se sintieron agradecidos por la oportunidad de ser parte de este proyecto. Sin embargo, un personaje se destacó en particular: el Genio de Robin Williams. Para los directores, su inclusión era esencial. Con la ayuda de los productores Simonsen y Merino, se conectaron con los herederos de Williams. Tras escuchar grabaciones originales descartadas, se encontraron fragmentos que podían usar para el Genio. El hecho de que Eric Goldberg, quien animó originalmente al Genio, estuviera en el proyecto, solidificó la decisión.

En una entrevista para Variety , Bradford Simonsen, productor del cortometraje, destacó la importancia de incluir el inolvidable papel de Robin Williams como el Genio. Simonsen compartió cómo Disney se acercó a la familia de Williams para obtener el permiso de utilizar segmentos de archivo de la película original. Simonsen recordó:

Intentamos llevarnos con nosotros en el viaje para decirles: 'Tenemos este corto muy especial que estamos haciendo'. Robin, como genio, significa mucho para mucha gente y realmente nos encantaría involucrarlo”. Y continuó explicando: “Entonces [el director Dan Abraham] escuchó las tomas descartadas de la grabación original y encontró esos pequeños fragmentos que podíamos usar. Regresamos a la finca y dijimos: 'Esto es lo que esperamos hacer'. [El artista Eric Goldberg], quien originalmente animó al genio, está en el programa y será parte de él.' Y fue maravilloso ver que eso sucediera.

El icónico papel de Williams como el Genio brilla de nuevo, aunque brevemente, en medio de un despliegue de otros carismáticos personajes de Disney. La magistral interpretación de Williams del Genio en 1992 sigue resonando con las generaciones actuales. Para aquellos que deseen revivir esta mágica participación, el cortometraje está disponible en Disney+.

