Duro golpe al patriarcado: mayoría de series en streaming fueron protagonizadas por mujeres en 2022 y 2023

La televisión transmitida vía plataformas en línea ha hecho cambios espectaculares en las formas de ver y consumir pantalla chica, dictando reglas que anteriormente no se creían posibles y sumando nuevas costumbres a quienes aman estar cerca de las pantallas. 2022 y 2023 han sido grandes años para el mundo del streaming, un gran negocio impulsado por artistas de todas las ramas que dan sentido a memorables historias. Y tal parece que se ha alcanzado una meta interesante. De acuerdo con nueva información, las series de televisión emitidas en los dos últimos años han sido, en su mayoría, protagonizadas por mujeres.

No hace mucho, y en bastantes industrias del mundo continúa presente, la disparidad de género era algo muy común en el entretenimiento. Los roles estelares quedaban en manos de hombres, y a menudo las mujeres eran escritas de tal forma que sus apariciones funcionaban como complemento para el personaje masculino. Si no era así, solían caer en estereotipos arcaicos que hoy en día simplemente no pueden dar más de sí mismos. Pero los tiempos cambian y lo que se mira en la actualidad ha cambiado de forma drástica.

Abbott Elementary (Crédito: ABC)

En este marco, la Hollywood Gender Parity Coalition ReFrame es una iniciativa que busca lograr la equidad de género en la industria del entretenimiento, enfocándose en recursos, evaluación, colaboración y liderazgo. Fundada en 2017, ReFrame trabaja para promover prácticas inclusivas en la contratación, medir la representación de género en películas y programas, fomentar la colaboración entre diversos actores de la industria y empoderar a mujeres mediante mentoría y liderazgo, con el objetivo de crear un cambio duradero en la representación y oportunidades para las mujeres en Hollywood y la creación de contenido audiovisual.

ReFrame informa (vía The Hollywood Reporter) que en 2022 y 2023 al menos el 54% de las series de televisión más vistas y producidas en Estados Unidos fueron protagonizadas por mujeres; es decir, 108 de los 200 títulos más reproducidos tuvieron actrices en los papeles más importantes; la diferencia respecto a 2022 es del 45.5%. Series como Merlina - 69%, Abbott Elementary - 100% y Only Murders in The Building - 87% reflejan un avance en temas de género. A continuación presentamos un despliegue de los puntos más importantes

1. Las mujeres de color ocuparon el primer lugar en la hoja de llamadas en 39 series (21 el año pasado).

2. El 50% de 152 series (76%) estaban compuestos por personas de una identidad de género subrepresentada.

3. El 50.08% de los episodios fueron escritos por mujeres, mientras que la proporción de episodios dirigidos por mujeres 4. aumentó del 36% al 40%.

4. El porcentaje de showrunners mujeres se incrementó del 29.5% la temporada pasada, al 32.5%.

5. Las mujeres escribieron o co escribieron la mayoría (55%) de los episodios en la televisión programada, la mitad (50%) en streaming y el 39% en cable.

Andria Wilson Mirza, directora de ReFrame, envió un comunicado sobre el estado actual de la televisión y el notable incremento de mujeres en acción:

Nuestra investigación muestra que la televisión con guión ha superado con creces a las funciones de estudio en el movimiento hacia la paridad de género, delante y detrás de la cámara. Mientras celebramos este progreso positivo, y los programas y showrunners que impulsaron estos promedios, también queremos señalar que un tercio de la serie que obtuvo el sello este año se canceló desde entonces. Mientras esperamos un regreso al desarrollo y la producción de televisión con guión, es imperativo que la paridad de género siga siendo una prioridad y que el progreso no se detenga o retroceda justo cuando las mujeres están ganando terreno.

Hollywood, una industria en busca del progreso

La diversidad en la industria de cine y televisión en Hollywood es fundamental, ya que no solo refleja de manera auténtica la rica variedad de experiencias y perspectivas humanas, sino que también enriquece la narrativa, promueve la empatía y conecta con audiencias diversas a nivel global. Al permitir que voces y talentos de diferentes géneros, razas, etnias, orientaciones sexuales y culturas contribuyan a la creación de contenidos, se generan historias más inclusivas, relevantes y poderosas, lo que impulsa una representación equitativa y una industria más vibrante y reflexiva.

La participación de las mujeres en Hollywood debido debe ser activa y significativa en todas las áreas de la industria del entretenimiento, reflejando no sólo la realidad y diversidad del mundo, sino que también desafía estereotipos de género arraigados, inspira a futuras generaciones y enriquece la calidad y profundidad de las historias contadas en la pantalla. La inclusión de voces femeninas en la toma de decisiones, la dirección, la producción y la actuación no solo amplía las perspectivas representadas, sino que también contribuye a la creación de una industria más igualitaria, dinámica y creativamente enriquecedora.

