Que México se vea: Netflix impulsa el cine nacional con nuevos estrenos

Netflix se instaló en México hace unos pocos años y rápidamente se comprometió con el desarrollo de numerosas películas y series hechas en el territorio nacional. La empresa está consciente de su poder mediático, así como de la necesidad de trabajar en producciones que aborden temas locales con el objetivo de captar al público nativo; de igual manera surge el interés por dar impulso a proyectos hechos en México que expandan la industria relativamente dormida y afectada por los recortes presupuestales.

En este marco, Netflix vuelve para anunciar “Qué México se vea”, sección de la plataforma dedicada a promover el cine hecho en el país. A través de un comunicado de prensa la empresa comparte una lista de ambiciosos proyectos, algunos destinados a llegar al catálogo en 2023, otros a la espera de una fecha de estreno. Mediante la iniciativa, Netflix pretende dar apoyo al séptimo arte realizado en México, difundiendo narrativas con enfoques particulares y universales, dando mayores oportunidades a los artistas oriundos y llevando la pantalla grande hasta la comodidad del hogar.

La gran seducción (Crédito: Netflix)

Qué México se vea, una alternativa para las grandes historias

El cine mexicano ha estado, desde hace muchas décadas, cargado con pasión y talento. El siglo XXI no está exento de la maravilla, siendo los últimos 23 años un gran propulsor de cintas que han llegado a los festivales internacionales más importantes, alcanzando premios y niveles de culto bien merecidos. Tal vez la era del Cine de Oro ha quedado plasmada como la época insuperable, pero el estado del mundo en los tiempos recientes piden nuevas voces, diferentes narrativas, lentes de otro aumento que se adapten y exalten la experiencia de vivir en el México del presente. Netflix quiere unirse a tal esfuerzo.

Francisco Ramos, Vicepresidente de contenidos para Latinoamérica en Netflix, se enorgullece en renovar el segmento “Qué México se vea”, anunciando nuevos proyectos como Los dos hemisferios de Lucca, basada en el libro homónimo de Bárbara Anderson y dirigida por Mariana Chenillo; Pedro Páramo, la ya mencionada adaptación de la inmortal novela de Juan Rulfo , con dirección a cargo de Rodrigo Prieto; Fiesta en la madriguera, a cargo de Manolo Caro a partir del libro de Juan Pablo Villalobos; todas con estrenos programados para 2024.

También se reiteran las fechas de lanzamiento para La gran seducción, con Guillermo Villegas y Yalitza Aparicio (30 de agosto); La oscuridad de La Luz del mundo, documental que aborda la controvertida organización cristiana (28 de septiembre); e Invitación a un asesinato, película dirigida por JM Cravioto y protagonizada por Regina Blandón (octubre). También se confirman los estrenos este 2023 para Temporada de huracanes, cinta inspirada en la devastadora novela de Fernanda Melchor; No voy a pedirle a nadie que me crea de Fernando Frias (Ya no estoy aquí - 100%); y Familia, escrita y dirigida por Rodrigo García.

El cine mexicano ha emergido como una voz crucial en el siglo XXI al abordar audazmente las crudas realidades y complejidades del presente, capturando la esencia de una sociedad en constante cambio. Apoyadas en los fuegos de ideas valientes y a menudo insondables o dolorosas para la conversación cotidiana, las películas mexicanas exploran temas como la desigualdad, la violencia, la migración y la identidad, arrojando luz sobre problemáticas sociales urgentes. Sin embargo, su importancia radica en la habilidad para equilibrar estas representaciones con una visión esperanzadora, ofreciendo un reflejo de resiliencia y solidaridad en un mundo cada vez más desafiante. Esta capacidad de combinar la denuncia social con la búsqueda de un mañana mejor no solo enriquece el cine mexicano, sino que también resuena a nivel global, generando empatía y comprensión en un contexto global interconectado en el que las posturas discrepantes y hasta irreconciliables parecen estar a la orden.

