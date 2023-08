David Ayer se arrepiente de los tatuajes del Joker en Escuadrón Suicida

Escuadrón Suicida - 25% es una de las películas más criticadas de DC. Estrenada en 2016, presentó a un grupo de héroes y villanos que terminó decepcionado con su aventura en la pantalla grande y arruinando la reputación de David Ayer, el director, quien no ha podido librarse de la mala fama y muchos años después continúa disculpándose y explicando qué fue lo que salió mal. A través de sus redes sociales, Ayer vuelve a hablar sobre los tatuajes de su Joker, detalle que no fue bien recibido por el público en su momento y que al día de hoy continúa siendo motivo de burla y señalamientos negativos.

La película sigue la historia de un grupo de súper villanos encarcelados que son reclutados por el gobierno para llevar a cabo misiones peligrosas a cambio de reducción de sus sentencias. Bajo la dirección de la agente Amanda Waller, este equipo diverso y poco convencional, conocido como el Escuadrón Suicida, es enviado en una misión encubierta para enfrentar una amenaza inminente. A lo largo de la película, los personajes deben superar sus diferencias y luchar contra desafíos mortales mientras se enfrentan a su propia redención personal y a la posibilidad de salvar al mundo. Esta propuesta combina acción, humor oscuro y exploración de los antihéroes en un escenario lleno de caos y confrontación.

Aunque la película tuvo un gran presupuesto, así como una campaña de marketing impresionante, recibió comentarios muy negativos debido a problemas de edición y estructura narrativa, lo que resultó en una trama a veces desarticulada y falta de cohesión. Entre las críticas más ácidas destaca la forma en que presentó a algunos personajes y su falta de desarrollo, así como por la elección de villanos poco memorables. La combinación de tonos inconsistentes y chistes forzados también fue objeto de controversia. Aunque logró elementos visualmente llamativos y actuaciones destacadas, su ejecución general y la percepción de que no cumplió con las expectativas contribuyeron a su recepción crítica mixta.



Por supuesto, uno de los grandes peros de Escuadrón Suicida fue el Guasón de Jared Leto, criticado hasta el cansancio por su apariencia física. su actitud, personalidad y escaso tiempo en pantalla. Los tatuajes en su cuerpo, en especial el que dice “damaged” en su frente, resultaron desagradables para muchos fans. Esta tarde toma su perfil en Twitter para pedir perdón por su decisión y resignarse a los insultos de usuarios anónimos.

I own the tattoo idea 100%



It was my choice. Original idea is it would say “Blessed” and not “Damaged”



Now having said that — I regret that decision. It created acrimony and division.



Not every idea is a good idea.



And I’ll just be in the corner here while the internet… https://t.co/8no7KQy1Oe