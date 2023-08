David Ayer comparte nueva fotografía de su Joker en Escuadrón Suicida

Ah, el buen 2016. Muchos fans de DC contemplaron aquel año como uno de los mejores para el universo cinematográfico que Warner estaba desarrollando. Pero el sueño se vino abajo cuando los productos finalmente llegaron a cartelera y se descubrió que no eran tan buenos como se esperaba. Escuadrón Suicida - 25% tuvo un buen desempeño en taquilla, sin embargo, fue destrozada por la crítica al no cumplir con las expectativas y presentar un espectáculo torpe y superfluo. David Ayer se convirtió en persona no grata del mundo DC y en pleno 2023 todavía es posible encontrar haters que repudian su trabajo. A pesar de lo anterior, el director sigue adelante con su campaña del Ayer Cut y de vez en cuando comparte material nunca antes visto de su película; ahora regresa con una nueva foto de Jared Leto como el Joker.

No te pierdas: Dwayne Johnson por fin habla sobre la cancelación de Black Adam 2 y culpa al cambio de liderazgo de DC

Los tráilers de Escuadrón Suicida la promocionaron como una increíble aventura repleta de antihéroes y villanos, una película que vendría a cambiar todas las convenciones sobre las formas de hacer cine de superhéroes. Los fans no obtuvieron lo que esperaban y la cinta pasó a ser una de las más controvertidas de todo el Universo Extendido de DC. Tiempo después, David Ayer confesó que aquella producción había sido directamente alterada por Warner y que su corte de director era completamente diferente, una propuesta que en verdad cumpliría con las promesas hechas al público. Hasta ahora no se ha observado ni un ápice del director’s cut pero Ayer se mantiene optimista. Ayer por la madrugada lanzó una imagen inédita de Leto como el Guasón y puedes verla a continuación:

Te invitamos a leer: Comic-Con 2023: Watchmen y Crisis on Infinite Earths tendrán películas animadas, anuncia Warner Bros. y DC

Jared Leto fue duramente criticado por su actuación como el Joker en Escuadrón Suicida - 25%. Los fans señalaron que el intérprete le dio una energía equivocada a su versión del personaje; su pocos minutos en pantalla también fueron condenados, sin olvidarnos que el trabajo de método realizado por Jared detrás de cámara también fue blanco de comentarios negativos. En este marco, la Harley Quinn de Margot Robbie fue mucho mejor recibida en comparación con quien debía ser uno de los villanos más impresionantes.

Warner Bros. sí autorizó una secuela para Escuadrón Suicida pero no terminó en manos de Ayer, sino de James Gunn, quien fue capaz de sintetizar una continuación divertida y reveladora. El escuadrón suicida - 91% abrió nuevos caminos para DC en la pantalla grande, incluso con la escasa recaudación hecha a nivel global. James demostró estar a la altura de cualquier proyecto relacionado con el cine de superhéroes, por lo que el público ahora está ansioso por ver sus planes en DC Studios; recordemos que el año pasado fue elegido presidente y que bajo su responsabilidad ha quedado la dirección de Superman: Legacy, la nueva película del Hombre de Acero que promete arrasar en taquilla.

James Gunn guarda un estilo caracterizado por una combinación única de humor irreverente, violencia estilizada y una narrativa audaz y fuera de lo común. Sus películas a menudo presentan personajes excéntricos y marginados que encuentran redención y camaradería a través de situaciones extremas y extravagantes. Gunn se destaca por su habilidad para fusionar géneros, mezclando elementos de la comedia, la ciencia ficción y la acción en una trama llena de giros sorprendentes. Además, su capacidad para dotar a los personajes con profundidad emocional y humanidad, aun en entornos extravagantes, agrega una dimensión adicional a sus obras, haciéndolas únicas y memorables. Con todas estas herramientas a su favor, el público espera que Legacy termine convertida en una gran, gran aventura para Superman.

Muchas de las producciones del previo DCEU han sido percibidas como inconsistentes en términos de tono y dirección, lo que ha llevado a una falta de cohesión en el universo cinematográfico. Han sufrido de guiones poco desarrollados y problemas de edición, lo que afectó negativamente la narrativa y el desarrollo de personajes. Asimismo, ciertas decisiones creativas controvertidas, como cambios radicales en personajes icónicos, han generado descontento entre los fans más acérrimos. A diferencia de la competencia con el Universo Cinematográfico de Marvel, el DCEU ha enfrentado dificultades para construir una estructura sólida y una identidad consistente, lo que ha llevado a críticas negativas y ha hecho que algunas películas no cumplan con las expectativas del público y la crítica. James Gunn tiene sobre sus hombros la enorme responsabilidad de perfilar las nuevas cintas de DC para bien, ¿podrá conseguirlo?

Superman: Legacy se estrena el 11 de julio de 2025.

También puede interesarte: Presidente de DC Comics elogia a James Gunn por guiar a los fans de las películas a las historietas