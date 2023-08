Scott Pilgrim: primer tráiler de la serie animada trae de regreso a Mary Elizabeth Winstead y Michael Cera a sus icónicos papeles

Scott Pilgrim vs. Los Ex De La Chica De Sus Sueños - 82% no fue la película más exitosa en su momento, pero los años le han brindado la justicia necesaria y la han tornado en una obra de culto para la generaciones jóvenes y no tan jóvenes. Esta mañana, y después de una larga espera, Netflix presenta el avance oficial de la serie animada que adaptará la exitosa historieta, una sólida combinación de aventura, color y acción que fácilmente se convertirá en lo más visto de la plataforma durante su tiempo de estreno

Creada por el autor canadiense Bryan Lee O'Malley , la serie de cómics presenta la historia de Scott Pilgrim, un joven de 23 años que vive en Toronto y toca en una banda de rock. Su vida da un giro cuando se enamora de Ramona Flowers, pero para ganarse su corazón debe derrotar a sus siete exnovios malvados en una serie de enfrentamientos épicos. A lo largo de la serie, Scott se embarca en una odisea que combina elementos de romance, comedia, acción y fantasía, mientras lidia con los desafíos emocionales y crecimiento personal que surgen de sus enfrentamientos con los exnovios de Ramona.

El tráiler oficial de Scott Pilgrim: Takes Off toma elementos de la película y de las historietas, dando sentido a una interesante mezcla que renovará el interés de los fans y colocará al joven héroe en el centro de la atención mediática una vez más. Protagonizada por Michael Cera como Scott Pilgrim y Mary Elizabeth Winstead como Ramona Flowers, quienes repiten sus papeles para la serie, Takes Off llegará a Netflix el próximo 17 de noviembre. Puedes ver el tráiler a continuación:

Michael Cera y Mary Elizabeth Winsted como Scott y Ramona (Crédito: Universal)

Scott Pilgrim se publicó en forma de seis volúmenes individuales entre 2004 y 2010, y se destacó por su estilo visual distintivo, referencias a la cultura pop y exploración de temas de madurez y relaciones interpersonales en el contexto de una narrativa única y a menudo surrealista. Su lanzamiento marcó un éxito tanto crítico como comercial, ganando popularidad por su narrativa fresca y su mezcla única de elementos de la cultura juvenil, videojuegos y música, resonando especialmente con la generación más joven. La serie se convirtió en un fenómeno cultural y logró atraer la atención de Hollywood, lo que resultó en una adaptación cinematográfica dirigida por Edgar Wright en 2010.

Takes Off trae de vuelta a muchos rostros conocidos

Tal y como se anunció hace algunos meses, Scott Pilgrim trae de regreso a todo el elenco de la película: Ellen Wong (Knives Chau), Alison Pill (Kim Pine), Johnny Simmons (Young Neil), Brie Larson (Envy Adams), Chris Evans (Lucas Lee), Satya Bhabha (Matthew Pattel), Kieran Culkin (Wallace Wells), Brandon Routh (Todd Ingram), Aubrey Plaza (Julie Powers), Jason Schwartzman (Gideon Graves), Anna Kendrick (Stacey Pilgrim) y Mae Whitman (Roxie Richter). Esta decisión fue la más acertada por parte de Netflix, resultando en algo muy afortunado al observar que los actores más importantes de la película aceptaron regresar al mundo de Scott Pilgrim, demostrando el gran cariño que le guardan.

Uno de los elementos más poderosos de Scott Pilgrim en cine, y que en el tráiler se ve reflejado, es la música. Con una banda sonora que fusiona elementos del rock indie, punk y garage, este recurso se convierte en una parte integral de la narrativa, amplificando la conexión emocional de los personajes y sus experiencias. La selección de canciones originales y la inclusión de temas interpretados por bandas reales, así como su enfoque en la autenticidad y la pasión musical, resuenan con la audiencia de la adaptación para la pantalla grande, generando una experiencia inmersiva que refleja la esencia misma de la juventud y el amor por la música, lo que ha contribuido a su duradera popularidad.

