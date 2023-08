Sound of Freedom es criticada por retratar a los villanos como latinoamericanos y al héroe como un estadounidense blanco

Sonido de Libertad - 60% se mantiene en taquilla y en conversaciones de redes sociales como una de las películas inevitables del verano. Impulsora de un tema tan delicado como lo es la trata infantil, esta producción se ha ganado críticas mixtas por detalles en su ejecución técnica, pero también aplausos por parte de algunos sectores al verter luz sobre una realidad amarga del mundo. En este marco surgen los comentarios de la Dr. Beth Bowman para Vice, quien acusa a la Sound of Freedom de retratar a los villanos como latinoamericanos y al salvador como un hombre blanco.

No te pierdas: Sound of Freedom debe ganar el Óscar a Mejor Película, asegura Jim Caviezel

Dirigida por Alejandro Monteverde, Sonido de Libertad - 60% desarrolla la historia de un agente federal infiltrado en una red mundial de tráfico, logrando rescatar a un pequeño sobreviviente. Regresa a la organización en un esfuerzo por salvar a la hermana de la primera víctima, descubriendo que la amplitud del grupo delictivo es mucho más grande y desolador de lo que parece. El personaje principal es interpretado por Jim Caviezel, quien durante las últimas semanas ha liderado controvertidas entrevistas para la prensa y ha pasado a ser blanco de todo tipo de señalamientos por sus posturas religiosas, visiones políticas y supuestos vínculos con el QAnon.

Jim Caviezel en el set de Sound of Freedom (Crédito: Angel Studios)

Beth Bowman, fundadora de Restoring Ivy Collective para sobrevivientes de tráfico sexual en Estados Unidos, emite algunas crítica hacia Sound of Freedom y su estereotipo del salvador blanco, argumentando que la realidad de las víctimas de trata es mucho más compleja de lo que se ve en la película, y que las personas caucásicas en Hollywood siguen perpetuando la imagen de rescatadores globales:

Te invitamos a leer: Sound of Freedom: surgen dudas sobre la cantidad real de boletos que ha vendido

Es una historia sensacionalista que solo te trafican si te llevan hombres malos en una camioneta blanca. Es esta horrible narrativa de ‘blanco contra el mundo’ la que simplemente no es cierta. La mayoría de las veces las personas no son secuestradas. Hay pobreza y abuso involucrados, por ejemplo, un tío es el traficante. Por lo general, no están tan lejos de sus familias. Creen que hay un escudo moral, étnico, socioeconómico o nacional alrededor de ellos y sus hijos.

Salvadores estadounidenses, un debate interminable

El arquetipo del salvador blanco se refiere a la representación en los medios de comunicación y entretenimiento donde un personaje blanco, a menudo occidental, es retratado como el héroe que salva o mejora la vida de personajes de otras etnias o culturas, dando fuerza a la idea de que sólo a través de la intervención blanca se pueden lograr cambios positivos. Este estereotipo es ampliamente criticado porque socava la autonomía y la agencia de las comunidades no blancas al reforzar una dinámica colonialista y paternalista, reduciendo sus identidades y logros a la periferia de la narrativa. Además, refuerza desequilibrios de poder históricos y marginales, ignorando las voces y perspectivas auténticas de las personas representadas, y limita la diversidad de roles y representaciones en la industria del entretenimiento.

La polémica es algo que no ha faltado para Sound of Freedom. Filmada en estudios de Fox hace cinco años, esta película sólo pudo llegar a cines en 2023 debido a que los derechos permanecieron bajo el poder de The Walt Disney Company, siendo recuperados mucho después por Angel Studios, empresa que se encargó de distribuirla en Estados Unidos y de hacer posible el lanzamiento este verano. Jim Caviezel y Eduardo Verástegui (uno de los productores) se transformaron en fuente de críticas debido a sus respectivas historias de vida dentro y fuera del cine, con el primero siendo sometido a encarnizados juicios respecto a sus creencias y presuntas inclinaciones por la right-wing en Estados Unidos.

Después de algunas semanas de espera, Sound of Freedom llegará a las salas de cine mexicanas el 31 de agosto. Hasta ahora, la película ha recaudado US $173 millones, una taquilla espectacular si tenemos en cuenta los US $14.5 millones utilizados en su presupuesto.

También puede interesarte: Sound of Freedom: La película recomendada por Mel Gibson que está triunfando en taquilla