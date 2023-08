Sound of Freedom debe ganar el Óscar a Mejor Película, asegura Jim Caviezel

Sonido de Libertad - 60% se mantiene como una constante en las tendencias de las redes sociales y muy vista en las salas de cine estadounidenses. La película llegará pronto a México y otras partes del mundo, logrando una presencia global y más cientos de millones de dólares tras haber tenido una inversión de tan sólo US $14.5 millones. Con tanto revuelo y comentarios, Jim Caviezel se presentó a una sesión de preguntas y respuestas organizada por Angel Studios (distribuidora de la cinta) en la cual declaró abiertamente que Sound of Freedom merece la nominación al Óscar en la categoría de Mejor película.

Sound of Freedom se filmó en 2018, específicamente en estudios y bajo el cobijo de 20th Century Fox. Con la compra del inmenso conglomerado a manos de The Walt Disney Company en 2019, los derechos de la película quedaron en el aire y se recuperaron unos cuantos años después; Angel Studios fue capaz de hacerse con la película y distribuirla a partir de un grupo compuesto por varios miles de inversores que cooperaron para asegurar su llegada a salas de cine el pasado 4 de julio.

Dirigida por Alejandro Monteverde y protagonizada por Jim Caviezel, Sonido de Libertad nos presenta la historia de un agente federal que tiene la oportunidad de inmiscuirse en una red de trata infantil, en la que descubre el lado más oscuro del mundo y sus horribles prácticas en relación con la trata de menores. Durante la sesión de Q&A con Angel Studios, el actor de 54 años habló sobre el peso de Sound of Freedom, asegurando que la película realmente merece una nominación al Óscar… pero que no la tendrá:

En un mundo justo, [Sound of Freedom] ganaría sin lugar a dudas [el premio a] Mejor película. Al igual que con La Pasión [de Cristo], no tocarán esta.

Jim Caviezel comienza a hablar sobre su experiencia en La Pasión de Cristo - 49%, cinta en la que interpreta al Hijo de Dios y que fue bastante ignorada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood al solamente recibir tres nominaciones al Óscar (Mejor maquillaje, Mejor banda sonora y Mejor cinematografía); no ganó ningún premio. El intérprete opina que Sound of Freedom será tan repudiada por la Academia como La Pasión: “Estaban tan molestos porque Jesús fue la atracción principal en los Óscar de ese año. Eligieron bloquearnos [de la Academia]. [...] Ahora se han vuelto irrelevantes.”

Están hablando de matar a un bebé 27 días después de nacer. ¿Cómo salva eso la vida de una madre? Hemos terminado con todas sus leyes de pedo. Hemos terminado con el despertar. ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos? Cuando hice El conde de Montecristo, Disney quería que quitara a Dios del guión. Tenía que tomar una decisión. Tuve que decir que no. Disney dijo: ‘Oh, entonces eres uno de esos…’ Así que me mantuve firme y, por Dios, retrocedieron. Tenemos que ser cristianos fuertes así. Para mantener nuestra posición cuando tengamos que hacerlo. Y dí: ‘¿Sabes qué? Ya no compraré ese producto.’

A lo largo de su carrera, Caviezel ha participado en numerosas películas y series, ganando reconocimiento por su compromiso y habilidad para interpretar una amplia gama de personajes. Desde sus inicios en la década de 1990, ha demostrado su talento en géneros que van desde el thriller hasta el drama, aportando profundidad a cada papel que interpreta y estableciéndose como un intérprete respetado en la industria del entretenimiento. Algunos de sus otros proyectos más conocidos son Infidel, When The Game Stands Tall - 17%, Ride with the Devil - 63% y Crimen en Primer Grado - 31%.

Sound of Freedom se estrena en México el 31 de agosto.

