Sound of Freedom: surgen dudas sobre la cantidad real de boletos que ha vendido

Pocas veces una película independiente, de bajo presupuesto, humilla de forma tan notable a superproducciones como The Flash - 60%, Indiana Jones y El Dial del Destino - 63%, y Misión Imposible: Sentencia Mortal – Parte Uno - 95%. La cinta Sonido de Libertad - 60% (Sound of Freedom) ha sido un éxito arrollador, aunque no por eso se ha visto libre de controversia. Ahora, sumado a escándalos previos (que mencionaremos más adelante) se añade la posibilidad de que no haya tenido tantos espectadores como se dijo, y que muchas salas de cine supuestamente llenas hayan estado vacías.

Sound of Freedom está basada en la historia real de Timothy Ballard (interpretado por Jim Caviezel), un ex agente especial y fundador de Operation Underground Railroad, que combate la esclavitud de menores. La historia entrelaza el sufrimiento de Roberto, un padre en Honduras cuyos hijos son vendidos como esclavos, con la misión de Tim para arrestar a los responsables. La película, también protagonizada por Mira Sorvino y Bill Camp , fue filmada en Cartagena y Calexico.

Además del polémico tema que aborda, sus realizadores se han encargado de promocionarla, y también muchos simpatizantes de la ultraderecha y del conservadurismo lo han hecho, pero la cuestión es que muchos boletos fueron comprados por el sistema Pay It Forward, el cual no se había implementado en una escala similar antes.

Supuesta sala con boletos agotados de Sound of Freedom vacía (Fuente: Twitter)

¿Qué es el sistema Pay It Forward?

Pay It Forward (Pagar por Otros) es una alternativa que Angel Studios puso a disposición del público y que consiste en que puedes comprar boletos que alguien más utilizará para ver la película. En el sitio oficial vemos que hay varias opciones. Si pagas US$ 105 siete personas podrán ver Sound of Freedom, si pagas US$ 15 una persona la verá, si pagas US$ 45 tres personas la verán.

De acuerdo con CNN Business, durante el fin de semana de estreno se vendieron US$ 2.6 millones a través de Pay It Forward, más US$ 11.5 millones de la venta directa en taquilla, lo que implicaba que Pay It Forward había aportado más del 20% de las ventas. Poco más de una semana después se dio a conocer por las redes sociales que algunas funciones de Sound of Freedom presentaban salas vacías, a pesar de que tenían la mayoría de los asientos vendidos.

Daniel Loria, director editorial de Boxoffice.com, dice que no es posible verificar si lo reportado por algunas personas en redes sociales estaba sucediendo a gran escala, y Jeff Bock, analista de taquilla de Exhibitor Relations, dijo que Angel Studios debería tener más transparencia en cuanto a los tratos que hizo con las cadenas de cine, para entender mejor el desempeño en taquilla, y el porqué de las salas vacías.

Sound of Freedom y sus polémicas previas

Mucho antes de que se pusiera en duda la audiencia de la cinta, ya habían provocado molestias las presuntas conexiones de varios involucrados con el grupo de conspiración QAnon. Además, algunos críticos y expertos han desafiado la exactitud fáctica de la película, argumentando que presenta una imagen sensacionalista de la trata de niños.

De acuerdo con Today, la organización Polaris, que opera la línea directa nacional de trata de personas en EE. UU., ha señalado que la película perpetúa el mito de que la mayoría de los traficantes secuestran a víctimas que no conocen, mientras que en realidad, muchos sobrevivientes han sido traficados por parejas románticas y miembros de la familia. Erin Albright, una abogada con experiencia en el campo de la lucha contra la trata, también ha criticado el filme por hacer más difícil comprender los casos más complejos de trata.

La controversia se intensificó el 4 de agosto cuando se informó que uno de los miles de contribuyentes a la producción fue acusado de ser cómplice del secuestro de un niño. Si bien la película no tiene tramas centradas en el movimiento QAnon, ha sido promocionada por algunos de sus partidarios de alto perfil, y Jim Caviezel, la estrella de la película, ha expresado públicamente opiniones relacionadas con QAnon en el pasado.

A pesar de estas controversias, Neal Harmon, CEO de Angel Studios, ha rechazado la idea de que la película promueva visiones conspirativas, afirmando que no se trata de teorías de conspiración ni de política. La distribuidora Angel Studios también ha reconocido que la cinta tomó libertades creativas, aunque ha defendido la intención de exponer el crimen global.

