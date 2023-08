Harley Quinn: Cuarta temporada presenta personajes trans y no binarios

Un nuevo episodio de la cuarta temporada de Harley Quinn - 100%, la exitosa serie animada para adultos basada en el personaje de DC del mismo nombre, acaba de aterrizar en HBO Max y con este han llegado nuevos personajes. El show jamás ha rehuido los temas queer, con un montón de personajes LGBTQ+ y un romance principal entre Harley y Poison Ivy. Ahora, el popular título animado trae personajes trans y no binarios desde las páginas de cómic (via Comic Book).

El quinto episodio de la nueva temporada de Harley Quinn, titulado "Geting Ice Dick, Don't Wait Up", llegó al servicio de streaming este jueves y presentó a un nuevo conjunto de personajes. Una de las recién llegadas es Alysia Yeoh, y es la actriz trans Rain Valdez quien le da voz al personaje. Alysia Yeoh hizo su primera aparición en Batgirl Vol. 4 #1, publicado en 2011. Fue creada por el escritor Gail Simone y el dibujante Ardian Syaf. Alysia es presentada como la compañera de cuarto y amiga cercana de Bárbara Gordon, también conocida como Batgirl. En los cómics, Alysia es trans y está casada con la activista Jo Muñoz. En el nuevo episodio de Harley Quinn, Alysia conoce a Harley y le dice que fue una gran inspiración para ella durante su transición.

Harley en Harley Quinn temporada 4 (Créditos: HBO Max)

Además de Alysia, otro personaje importante debutó en el quinto episodio de Harley Quinn. Con Poison Ivy al frente de la nueva Legión de la Muerte (Legion of Doom), con una nueva alineación de aprendices. El grupo está conformado por Terra, interpretada por Kerry Knuppe, Volcana, de Jeannie Tirado, y Tefe Holland, con la voz de la estrella no binaria Vico Ortiz, mejor conocida por su papel de Jim, el pirata no binario de la serie de televisón de comedia y romance Our Flags Means Death.

Tefe Holland se presentó originalmente en Swamp Thing Vol. 2 #90 en 1989. Tefe es un ser especial debido a su origen. El personaje es la hija de Alec Holland/Swamp Thing y Abby Arcane Holland. Su padre es una entidad elemental conectada a la vegetación y la naturaleza misma, mientras que su madre tiene un vínculo con lo oscuro y místico. Tefe hereda una conexión única con el mundo natural y sus aspectos mágicos. Si bien en los cómics, Tefe usa el pronombre ella, se confirma que el personaje es bisexual. En Harley Quinn, el Comisionado James Gordon (Christopher Meloni) hace un comentario acerca de que los nuevos secuaces de Ivy son mujeres, a lo que Tefe responde: "No todas somos mujeres, amigo" (via Comic Book).

¿Veremos una quinta temporada de Harley Quinn?

Harley Quinn se estrenó en noviembre de 2019 en la plataforma de streaming HBO Max. La serie fue creada por Justin Halpern, Patrick Schumacker y Dean Lorey y se centra en las aventuras del personaje de DC Comics, Harley Quinn, después de separarse del Joker. El programa ha sido elogiado por su estilo de humor irreverente, sus referencias a la cultura pop y su exploración de temas más profundos relacionados con la identidad, la amistad y la autenticidad. También presenta una perspectiva fresca y humorística de los personajes icónicos de DC Comics.

En una entrevista reciente con Inverse (via Comic Book), la productora supervisora de Harley Quinn, Cecilia Aranovich Hamilton, y el coproductor Ian Hamilton insinuaron que aún no se les ha dado luz verde para desarrollar una quinta temporada del show. No obstante, tienen la esperanza de que James Gunn y Peter Safran, los codirectores de DC Studios, renueven la serie. Aranovich Hamilton explicó lo siguiente:

Bueno, realmente no lo sabemos en este momento. No se nos ha comunicado nada directamente. Por lo que sabemos, a él le gusta el programa. Ya sabes, él [James Gunn] estaba en él. [Risas] Así que asumimos que es un fanático del programa. No sabemos exactamente dónde estamos a partir de aquí... Esperamos que la Temporada 4 sea un éxito y que a los fanáticos les guste mucho y a James Gunn les guste, y podamos seguir explorando este universo, pero esto es todo lo que sabemos hasta ahora.

