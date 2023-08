¿James Gunn engañó a Gal Gadot? Confirman que Mujer Maravilla 3 no está en desarrollo y ella no será parte del DCU

Desde que se anunció la cancelación de Mujer Maravilla 3 en 2022, los fans han estado a la expectativa sobre lo que ocurrirá con el personaje en el futuro. Gal Gadot, la actriz que la ha interpretado desde 2016, comentó en una reciente entrevista con Flaunt magazine que James Gunn y Peter Safran le prometieron hacer Mujer Maravilla 3. Sin embargo, Variety y Collider han reportado de forma independiente que eso no ocurrirá, lo que nos lleva a preguntarnos, ¿quién engañó a quién?

Hace más de una semana, en entrevista con Comic Book, Gadot dijo por primera vez que la tercera entrega de Mujer Maravilla sería desarrollada por Gunn y Safran, y que ellos mismos se le habían dicho. Esto ya sonaba un poco raro, dado que el plan de DC Studios es hacer un reinicio del universo cinematográfico de DC y dejar atrás el Universo Extendido de DC (DCEU), al cual perteneció la Mujer Maravilla interpretada por la actriz.

Mujer Maravilla (2017)

De acuerdo con Variety, no hay ninguna película de Mujer Maravilla en desarrollo, y los presidente de DC Studios tampoco tienen planes para el personaje en el futuro próximo. Lo único relacionado a la superheroína es una serie de MAX titulada Paradise Lost, ambientada en el nuevo DC Universe (DCU), que trata sobre las amazonas.

Las mismas fuentes le aseguran a Variety que “Nunca se prometió nada a Gadot con respecto a Mujer Maravilla 3, ni hubo una discusión definitiva sobre la continuación de Mujer Maravilla de Gadot con el nuevo Universo DC”. No obstante, esto no debería ser una sorpresa, pues como se dijo antes, lo que están tratando de hacer es un reinicio, y los actores del pasado están siendo reemplazados. Henry Cavill y Amy Adams han sido reemplazados por David Corenswet y Rachel Brosnahan en el reboot Superman: Legacy, y aunque todavía es muy pronto para saber el casting, Ben Affleck será reemplazado de forma definitiva como Batman en el reboot The Brave and the Bold.

Otros actores que muy seguramente no regresarán a sus papeles de DC son Zachary Levi como Shazam y Ezra Miller como Flash. Las películas más recientes de estos personajes fueron fracasos descomunales, y no tiene mucho sentido continuar con una franquicia que ha generado tantas pérdidas a Warner Bros.

Gal Gadot y su tiempo como Mujer Maravilla

Gal Gadot hizo su debut en el DCEU en Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27% (2016), en un papel secundario, donde fue presentada al mundo como la misteriosa Diana Prince. Su participación en esta película fue breve pero significativa, dejando una fuerte impresión en los fanáticos y críticos por igual. Posteriormente, Gadot protagonizó su propia película en solitario, Mujer Maravilla - 92% (2017), dirigida por Patty Jenkins. La cinta fue un éxito crítico y comercial, y la actuación de Gadot fue aclamada por su carisma y fuerza en el papel. La escena de la trinchera de la Primera Guerra Mundial, donde la superheroína se revela en todo su esplendor, se convirtió en un momento icónico para el DCEU.

Gadot también desempeñó un papel crucial en Liga de la Justicia - 41% (2017), donde formó equipo con otros superhéroes clásicos como Batman, Superman, Aquaman, Flash y Cyborg. Su liderazgo y valentía en la película fueron momentos destacados, consolidando aún más su posición como una de las figuras más queridas de la franquicia.

La actriz retomó su papel en Mujer Maravilla 1984 - 76% (2020), explorando nuevas facetas del personaje y enfrentándose a nuevos desafíos y villanos. Aunque la cinta recibió críticas mixtas, Gadot fue elogiada nuevamente por su interpretación del personaje. Sus últimas participaciones fueron en ¡Shazam! La Furia de los Dioses - 55% y The Flash - 60%, y lo más seguro es que estas sean lo último que veamos de ella en el papel.

