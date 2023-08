Escuadrón Suicida: David Ayer asegura que James Gunn le prometió justicia para su corte original

Cuando Marvel dominaba sin problema el género de superhéroes a nivel mundial. DC prometió lanzar una película totalmente diferente, oscura, violenta y madura que cambiaría el juego para siempre. Al final, Escuadrón Suicida - 25% no sólo no cumplió con esta meta, tampoco logró establecerse bien dentro de su propio universo y terminó aportando al caos de la empresa. El director David Ayer ha pasado años defendiendo su corte original, esperando que algún día los fans puedan disfrutarlo, aunque no se han visto grandes avances en ese aspecto. Luego de varios meses en silencio, el creador vuelve a alzar la voz para asegurar que el mismísimo James Gunn le acaba de prometer justicia para su versión.

Considerando la necesidad de DC en ese momento, promover una adaptación de Escuadrón Suicida sonaba como el paso adecuado para la marca, pues en los cómics las historias de este grupo de villanos siempre son bastante violentas y curiosamente divertidas. El mostrar como protagonistas a los enemigos conocidos de este universo, planteaba algo muy especial para el DCEU, pero lo cierto es que la película mostró muchos puntos vulnerables desde su producción. A pesar de contar con nombres fuertes como Will Smith y Viola Davis, y de que muchos quedaron encantados con Margot Robbie desde el principio, los avances que se mostraban de la historia no parecían estar a la altura de la ambición.

Algunos fans se quejaron de que la caracterización de Harley no era adecuada y estaba increíblemente sexualizada sin razón, además de que la apariencia del Joker de Jared Leto parecía más cercana a la de un narcotraficante que a la del famoso némesis de Batman. El primer tráiler, que era bastante largo y más cercano a un clip musical, llamó la atención de muchos, pero la mayoría de los fans sintieron que era un reflejo del caos que se avecinaba entre rumores de rehoots tras reshoots, la molestia de Ayer, y las extrañas actitudes de Leto para meterse en el papel del villano.

Por mucho que los fans del Snyderverse y los que desprecian Marvel se unieron para apoyar la película, Escuadrón Suicida claramente era un desastre. La edición era pobre y lamentable, y el tercer acto estaba mal planteado y desarrollado. Además, toda esa violencia y oscuridad que se había prometido desapareció para no volver a ser mencionada, pues la historia al final era bastante convencional, con la mayoría quejándose incluso de esta conexión familiar que desarrollan los protagonistas. David Ayer no tardó en aclarar que el corte de Warner Bros. simplemente no era el suyo, y su versión era tan diferente que realmente era como ver otra película.

Con el paso de los años, el director ha mostrado avances e imágenes de su corte original, esperando así que el movimiento por rescatar su película tome impulso, pero a diferencia de lo sucedido entre Zack Snyder y La Liga de la Justicia de Zack Snyder - 82%, todo indicaba que el trabajo de Ayer simplemente no vería la luz, especialmente tras el estreno de El escuadrón suicida - 91%. Cuando James Gunn y Peter Safran fueron nombrados líderes del DCU, las probabilidades de ver esta película disminuyeron mucho.

Sin embargo, David Ayer todavía tiene confianza en que las cosas saldrán bien par su versión. El director lanzó una publicación bastante larga donde primero habló sobre la decepción que significó el estreno de Escuadrón Suicida:

