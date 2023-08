Directora de The Marvels dice que la película es “extravagante y tonta”

Una crítica que suele hacerse a las películas de Marvel, al menos desde su fase dos, es que se apoyan demasiado en la comedia, lo cual ha servido para que sean accesibles para toda la familia, pero en ocasiones pueden tener chistes molestos que arruinan el drama por estar puestos en el momento equivocado. The Marvels no se alejará de la comedia, sino que la abrazará de lleno, y parece que superará a previas entregas, así lo ha prometido la directora Nia DaCosta.

The Marvels es una secuela de Capitana Marvel - 60%, WandaVision - 95%, y Ms. Marvel - 100%, y reúne a tres superheroínas de gran importancia para la franquicia, Carol Danvers / Capitana Marvel, Monica Rambeau / Fotón, y Kamala Khan / Ms. Marvel. Las expectativas son altas, pero también hay escepticismo pues las entregas más recientes del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) han dividido opiniones, y ya de por sí la película original de Capitana Marvel fue polémica en ciertos sectores del fandom.

La comedia en las películas de Marvel es algo que muchos agradecen, pues no les gustan las historias demasiado serias, pero muchos otros creen que la franquicia no necesita más comedia, sino mejores historias, mejor trabajo en los efectos visuales, y más coherencia con el resto de películas y series que se publican. Para The Marvels, ya no sabemos qué pensar, pues Nia DaCosta dijo en entrevista con Total Film Magazine que será "tonta" (vía GamesRadar):

La mayor diferencia con las otras películas del UCM hasta la fecha es que [The Marvels] es realmente extravagante y tonta. Los mundos a los que vamos en esta película son mundos diferentes a otros que has visto en el UCM. Mundos brillantes que no has visto antes.

La comedia en el UCM

La incorporación de comedia en la franquicia ha sido un elemento distintivo y en constante evolución. Desde sus inicios, el UCM ha buscado equilibrar la acción y la emoción con momentos ligeros y humorísticos. Un ejemplo notable de buen humor en el UCM es la saga de Guardianes de la Galaxia, donde los chistes y el ingenio de personajes como Star-Lord y Rocket contribuyen a la dinámica y encanto del equipo. Otro ejemplo puede encontrarse en Thor: Ragnarok - 92%, donde el humor irreverente de Taika Waititi aportó frescura a la trilogía de Thor.

Sin embargo, no todos los chistes han sido bien recibidos. Algunos críticos y fanáticos han señalado que ciertos momentos de humor en películas como Avengers: Era de Ultrón - 75% pueden sentirse forzados o fuera de lugar. La tendencia a incorporar humor incluso en escenas emocionalmente intensas ha generado debates sobre si esto socava la gravedad de los eventos.

La comedia en el UCM ha sido objeto de críticas mixtas. Mientras algunos celebran la ligereza y el entretenimiento, otros argumentan que en exceso puede disminuir el impacto emocional y la seriedad de ciertos temas. En Capitana Marvel la comedia no fue su punto fuerte, y algunos fans consideraron que la película no alcanzó el equilibrio adecuado entre el tono serio y el humor.

Ms. Marvel tuvo una aproximación más fresca y juguetona. La incorporación de Kamala Khan, un personaje conocido por su encanto y carácter jovial, exploró una faceta más extravagante y humorística. La comedia ha permitido momentos memorables y conexiones con los personajes en el UCM, pero también ha sido objeto de críticas por desequilibrios en tono y estilo. La continua experimentación demuestra la voluntad de Marvel de adaptarse y evolucionar, reconociendo que el humor puede ser tan complejo y variado como los propios héroes.

