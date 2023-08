Director de Secret Invasion asegura que la serie conecta con dos cintas del MCU

En una reciente entrevista con Screen Rant, Ali Selim, el director de la serie de Disney+ Secret Invasion, reveló detalles sobre los futuros proyectos que están siendo orquestados pacientemente en el universo cinematográfico de Marvel Studios. Esto pudo ser pasado por alto por los fans, quienes rechazaron abiertamente esta última propuesta televisiva del MCU.

Pero siendo justos, esta historia parece haber fallado mucho más en el aspecto de no haber resultado entretenido, que en el de entregar una mala historia. Además de contar con un gran cast que puede seguir nutriendo a su mermado elenco tras la partida de gran parte de los Avengers originales, la producción también sirvió como puerta de entrada a dos nuevos arcos que entraran en juego de forma inmediata para Marvel.

Después de muchas especulaciones sobre la dirección en la que se encamina esta franquicia, parece que se acerca el momento de la verdad. Con los fuertes rumores del inminente cast para la futura cinta de Los cuatro fantásticos, la llegada de The Marvels y la segunda temporada Loki - 96% quedarán al descubierto las cartas más importantes para este universo de camino a The Kang Dynasty.

Ali Selim, director de Secret Invasion (Crédito: Getty Images)

¿Qué dijo la crítica de Secret Invasion?

A pesar de las críticas mixtas que rodearon a su serie, Ali Selim compartió sus pensamientos sobre los "requisitos" que le fueron asignados para encajar en el entramado del MCU. Uno de estos requisitos apuntaba a la interconexión entre series y películas, por lo que tenía que asegurarse de que las piernas de Rhodey no funcionaran para Armor Wars.

Más allá del éxito en público y crítica de WandaVision - 95%, lo cierto es que las series del MCU para Disney+ no lograron cuajar a la larga, lo que llevó al proyecto encabezado por Don Cheadle como War Machine a convertirse en una película luego de ser concebida como serie. Selim especuló que algunos misterios en torno a la infiltración Skrull en el MCU podrían encontrar respuestas en esta misma cinta. El director relató para EW:

Quiero decir, mi trabajo es contar esta historia dentro de esta caja, dentro de estos seis episodios. Hago todo lo posible para no confundirme a mí mismo o a la audiencia con cosas fuera de la caja. Pero también hay momentos en los que Nick Fury necesita terminar en cierto lugar para la próxima película en la que está trabajando. Creo que hicimos un muy buen trabajo con él.

Pero parece que más allá de los proyectos que se tengan en puerta o de las celebridades que los estelarizan, el público general, así como sus fans más comprometidos, se siguen preguntando sobre la conexión entre todos estas historias. Y es que durante años su interconectividad se convirtió en su herramienta narrativa con más poder sobre su audiencia. Y es que aunque el multiverso no termine por crear cohesión en el MCU, la próxima película de Deadpool promete entregar mucho de lo que los fans siempre han querido.

De momento, quedó en evidencia que presentar la Fase 5 del MCU con un Jonathan Majors como Kang El Conquistador en una de las cintas de sus héroes menos populares, no rindió frutos. Pero aunque esto no condiciona el resultado de las próximas entregas de este universo —como lo fue el caso de Guardianes de la Galaxia Vol. 3 - 85%—, sí sienta un nuevo e inquietante precedente para las nuevas historias que Kevin Feige aún se guarde bajo la manga.

Los deseos de Marvel y Disney por prolongar la longevidad de su universo cinematográfico bien podrían significar su prematura desaparición en caso de no ser tomadas las medidas necesarias para su pronta reconciliación con los espectadores. Por el momento solo queda disfrutar de todas esas historias y personajes a los que llamamos y esperar por ese nuevo proyecto que reúna a todos los grandes personajes del MCU.

