Rumor: Hollywood hará película live-action de Naruto

Hollywood ha demostrado que adaptar animes y mangas no es lo suyo, e incluso en Japón no han tenido mucha suerte cuando intentan llevar a la pantalla grande a importantes series animadas. Sin embargo, dado el éxito que tiene el anime y el manga, los estudios no se rinden, y un nuevo rumor dice que Hollywood tiene los ojos puestos en Naruto, una de las series animadas más populares de lo que va del siglo XXI.

Creada por Masashi Kishimoto , Naruto es una serie de manga y anime que sigue a Naruto Uzumaki, un joven ninja que busca reconocimiento por parte de sus compañeros y sueña con convertirse en el Hokage, el líder de la Aldea Oculta de la Hoja. El personaje es un huérfano que creció enfrentando prejuicios y soledad, ya que alberga dentro de él al Zorro de Nueve Colas, una bestia superpoderosa que atacó a su aldea. A pesar de estos desafíos, se esfuerza al máximo para ganarse la aceptación de los demás.

La trama se desarrolla en dos partes principales. La primera se centra en Naruto en su infancia-pubertad, mientras que la segunda, titulada Naruto: Shippuden, sigue su vida y evolución como un adolescente. Durante su viaje, entabla profundas amistades y enfrenta poderosos enemigos, y la trama explora temas como la amistad, la lealtad, la redención y el sentido de la identidad.

Naruto en Naruto Shippuden (2007-2017)

La serie ha sido inmensamente popular en todo el mundo, dando lugar a una multitud de videojuegos, películas y mercancías. También ha generado una serie secuela, Boruto: Naruto Next Generation, que sigue las aventuras del hijo del héroe, Boruto Uzumaki.

Cuando el popular insider MyTimeToShineHello fue cuestionado sobre alguna primicia de anime, respondió (con dos erratas en su tuit) que se acelerará el desarrollo de la película live-action de Naruto cuando acaben las huelgas de guionistas y actores. Es evidente que se trata de un proyecto estadounidense al que se refiere, puesto que estaría detenido por las huelgas:

La película live-action de Naruto acelerará su desarrollo cuando la huelga termine.

En el pasado la obra de Masashi Kishimoto ha sido adaptada a obra de teatro en Japón, y algunos fans han creado videos de calidad irregular sobre Naruto. Si Hollywood realmente se atreve a hacer su propia adaptación cinematográfica, las probabilidades de que sea mala son altas, dado el historial que tiene Estados Unidos con el anime, con Dragonball Evolución - 14% por encima de todas.

Otra opción con la que podrían salir mejor librados los encargados de llevar Naruto a la acción en vivo, es que hagan una serie en lugar de una película, esto les daría la oportunidad de respetar mejor la historia original y no eliminar elementos importantes por comprimir los eventos principales de la trama.

Otras adaptaciones de anime en Hollywood

Las adaptaciones live-action de anime y manga han sido un fenómeno creciente en la industria cinematográfica de Estados Unidos en los últimos años. Una de las películas más conocidas es La Vigilante Del Futuro: Ghost In The Shell - 44% (2017), protagonizada por Scarlett Johansson. Basada en el manga homónimo de Masamune Shirow , la película generó controversia por el "blanqueo" de su personaje principal, y si acaso fue elogiada por su estilo visual. Death Note - 40% (2017) es una adaptación de Netflix del popular manga y anime del mismo nombre. La cinta fue criticada por alejarse significativamente del material original y por su elección de casting.

Aunque no se trata de un largometraje, sino de una serie, Netflix también produjo un live-action basado en el clásico del anime Cowboy Bebop - 67%, resultando en un fracaso tremendo para la plataforma, que llevó a su cancelación después de una temporada. Battle Angel: La Última Guerrera - 55% (2019) es probablemente la única adaptación notable, basada en el manga Gunnm de Yukito Kishiro . Aunque recibió críticas mixtas, fue elogiada por el público y superó las expectativas en taquilla.

