Evan Peters podría regresar al MCU en nueva serie de Marvel Studios

Los fanáticos saltaron de emoción cuando de la nada Evan Peters, actor conocido por su papel de Quicksilver en las antiguas películas X-Men de Fox, apareció en WandaVision - 95%, la exitosa serie de Marvel Studios para Disney+. En un principio, la mayoría pensaba que Peters estaba ahí para interpretar a una versión alternativa de Pietro Maximoff, hermano de Wanda (Elizabeth Olsen), sin embargo, la decepción azotó los corazones de los espectadores cuando se reveló que el personaje de Evans era en realidad un “falso Pietro”.

Ciertamente, los fans esperaban que el talentoso actor retomara su papel como Quicksilver en WandaVision, pero Marvel Studios decidió darnos a Ralph Bohner, un habitante más de Westview que estaba bajo el control de la temible Agatha Harkness (Kathryn Hahn). Desde entonces, Peters no ha vuelto a aparecer en MCU, pero parece que aún hay esperanza.

Evan Peters en WandaVision (Créditos: Marvel Studios)

La trama de WandaVision sigue a Wanda Maximoff y su esposo, Vision (Paul Bettany), mientras gozan de una armoniosa vida en los suburbios de Westview, pero al mismo tiempo intentan ocultar sus extraordinarias habilidades. La serie se tomó su tiempo desarrollando el argumento, manteniendo a la verdadera antagonista en secreto y haciendo creer a muchos que se trataba de alguien completamente diferente. Para el final de la serie, la Bruja Escarlata derrota a Agatha y la encierra en su propia trampa, dejando abierto el camino para la llegada de Agatha: Coven of Chaos, su propio show para televisión.

Westview será un lugar clave en Agatha: Coven of Chaos.

De acuerdo con un informe reciente de The Direct, nuevas fotografías del set de Agatha: Coven of Chaos revelaron algunos detalles intrigantes. Entre estos, está el hecho de que Westview será el centro de atención en algún momento del programa. La información señala que será importante porque ahora la ciudad tiene un nuevo y enorme centro comercial, y se ha visto a los personajes de Kathryn Hahn y Joe Locke en este set de filmación. Asimismo, según The Direct, se confirmó anteriormente que ocho ciudadanos de Westview que aparecieron en WandaVision regresaran para Agatha: Coven of Chaos.

Si tantos habitantes de la ciudad ficticia volverán al nuevo show, es probable que Marvel Studios ofrezca alguna actualización sobre Ralph Bohner en algún punto. Además, el medio indicó que hay un sinfín de rumores que afirmar que Peters volverá como Ralph Bohner en Agatha: Coven of Chaos. Tendremos que esperar al estreno de la serie y con suerte nos llevaremos una gran sorpresa.

Evan Peters está más que dispuesto a volver a Marvel.

En una entrevista reciente con Deadline (via The Direct), la estrella de Dahmer - Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer - 65% reveló que definitivamente regresaría en un nuevo proyecto de Marvel:

Estaría en otra película de Marvel. Sí, creo que para mí, Dahmer fue realmente el último tipo de personaje oscuro que voy a interpretar durante un período prolongado de tiempo. Así que fue una especie de despedida para ese momento de trabajar duro en cosas como esa, y ahora voy a tratar de pivotar. Cualquier cosa en la luz, solo estoy tratando de mantenerme alejado de la oscuridad por un tiempo".

En mayo del año pasado, Elizabeth Olsen reveló en una entrevista con The Independent que, al igual que los fans, ella también esperaba que Evan Peters fuera realmente Pietro Maximoff, o al menos una versión del personaje. Estas fueron sus palabras:

Había una [teoría de los fans] en la que creyeron que íbamos a presentar el multiverso con el personaje de Pietro, con Evan. Lo triste es que cuando estábamos haciendo WandaVision, antes del covid, eso todavía no se sabía, y luego se sobrepuso cuando terminamos el show. Así que de hecho hubiéramos podido regresar a arreglar o ajustar eso. Creo que hubiera sido genial hacer a Pietro parte del multiverso.

