Fatiga por el cine de superhéroes se debe a que los estudios hacen malas películas, asegura el creador del Arrowverso

El cine de superhéroes lleva varios años acumulando las mejores taquillas a nivel global, posicionándose muy delante de producciones menores y alcanzando récords nunca antes vistos en Hollywood. Sin embargo, 2022 y 2023 no han sido tiempos especialmente buenos para el género: los números han bajado un poco y las críticas se han tornado agresivas. En entrevista con The Aarthi and Siriam Show (vía The Direct), Marc Guggenheim, creador del Arrowverso, sostiene que las películas de superhéroes han perdido fuerza debido a que los estudios han bajado la calidad del producto; para él, este fenómeno no se relaciona como el comentado “cansancio” respecto a los héroes de cómics.

No te pierdas: Dwayne Johnson por fin habla sobre la cancelación de Black Adam 2 y culpa al cambio de liderazgo de DC

Comenzando como guionista de cómics, ha trabajado en series notables como Green Lantern y Arrow para DC, y ha co-creado Legends of Tomorrow - 100%. En la televisión, desempeñó un papel fundamental en la creación y producción del exitoso Arrowverse, contribuyendo al desarrollo y expansión del universo televisivo de superhéroes. Además, ha sido productor y guionista en películas como Linterna Verde - 26% y Percy Jackson y el Mar de los Monstruos - 42%. Guggenheim ha establecido su huella como creador y narrador en el género de superhéroes y la fantasía, tanto en la pantalla grande como en la pequeña, consolidando su influencia en la cultura pop contemporánea.

Marc Guggenheim (Crédito: Getty Images)

Durante su estancia en el programa de Aarthi y Siriam, los conductores compararon al cine de superhéroes con el cine western, este último ubicado en el oeste estadounidense y protagonizado por vaqueros y hombres de gran fuerza. Se llegó a la conclusión de que las películas inspiradas en cómics terminarán adquiriendo el mismo peso de las producciones sobre el famoso viejo oeste; Guggenheim está de acuerdo, pero también reflexiona sobre la calidad de lo que se hace en grandes casas como Marvel o DC:

Te invitamos a leer: Comic-Con 2023: Watchmen y Crisis on Infinite Earths tendrán películas animadas, anuncia Warner Bros. y DC

Mira, creo que sí. Creo que las películas de superhéroes se convertirán en lo que son los westerns, que es... es un género que vuelves a visitar de vez en cuando. Me pregunto cuánto de esto es fatiga de las películas de superhéroes y cuánto de esto es fatiga de películas que no son de superhéroes. Una de las más exitosas de este año es Across the Spider-Verse, que tiene todos los tropos, incluido el multiverso, y es un gran éxito. ¿Por qué es tan exitosa? Porque se hizo muy bien. Quiero decir, es muy buena. Así que, personalmente, no pienso en términos de que la audiencia esté cansada o no.

Guggenheim afirma que las películas de superhéroes no han sido del todo buenas, pero que esto funciona para hacer notar sus errores a los estudios y hacerles progresar.

Creo que lo que la audiencia básicamente nos dice con sus dólares es que, durante mucho tiempo, las películas de superhéroes que no eran particularmente buenas estaban haciendo un gran negocio solo por la moda. Afortunadamente, creo que esto es bueno para las películas de historietas, creo que es bueno para el negocio, creo que es bueno para la audiencia. Creo que hemos superado eso. Básicamente, la audiencia nos dice que tienes que justificar la experiencia de ir al cine y ver esto como una película, en lugar de esperar un par de meses para verla en Disney+.

La dominación del cine de superhéroes en Hollywood y el mundo, ¿un era sin final?

Está claro que el éxito del cine de superhéroes se debe a su habilidad para mezclar acción espectacular con elementos emocionales y narrativos que conectan con una amplia audiencia. Estas películas presentan personajes icónicos con habilidades sobrehumanas que luchan contra el bien y el mal, abordando temas universales como el poder, la responsabilidad y la identidad. La tecnología avanzada permite efectos visuales impresionantes, mientras que la construcción de universos cinematográficos interconectados crea la anticipación y el compromiso de los fanáticos a lo largo de múltiples entregas. La adaptación moderna de estos personajes de los cómics a la pantalla grande ha logrado equilibrar entretenimiento espectacular y exploración temática, lo que ha impulsado el género a convertirse en un fenómeno cultural de gran envergadura.

El fin del cine de superhéroes no se vislumbra en el horizonte, pero ciertamente los grandes estudios de Hollywood deben hacer modificaciones intensas si no quieren caer en el olvido. Algunas de las más recientes películas de Marvel Studios, por ejemplo, han sido duramente criticadas por la prensa y los fans, poniendo en duda la propia necesidad de continuar con su desarrollo. Durante la Saga del Infinito la buena recepción era una constante, pero muchos en el público consideran que la franquicia ha venido a menos desde que la amenaza de Thanos se marchó.

También puede interesarte: Presidente de DC Comics elogia a James Gunn por guiar a los fans de las películas a las historietas