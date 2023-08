Marvel no es comedia de verdad: Adam DeVine arremete contra las películas de superhéroes

Ante una evidente caída en popularidad durante los últimos años, ya sea por la salida del cast original o la notable monotonía de sus historias en sus proyectos televisivos, el MCU parece haberse convertido en un blanco fácil de ataques. Muchos han sido los actores y directores quienes se han pronunciado públicamente en contra del universo cinematográfico de Marvel, y en esta ocasión ha sido el actor Adam DeVine quien lo acusa de arruinar la comedia.

Sigue leyendo: Empleados de Marvel Studios quieren formar un sindicato de VFX

Y es que aunque la desaprobación a Marvel de grandes cineastas como Martin Scorsese o Quentin Tarantino no es nueva, está si fue responsable de generar la tendencia a discernir los recientes blockbuster de Hollywood entre aquello que “es cine y lo que no lo es.” El director de El Irlandés - 100% y Taxi Driver - 98% incluso se tomó el tiempo para escribir una columna en el New York Times sobre sus motivos ante dicha desavenencia.

En esta expresaba que los cineastas de la vieja guardia entienden la creación cinematográfica como una suerte de revelación —estética, emocional y espiritual—, representada por personajes complejos y de naturaleza contradictoria y, a veces, paradójicas. En su texto acentuaba igualmente la manera en que estos son capaces de herirse y amarse simultáneamente, algo que es fundamental para la comedia —particularmente para la estadounidense.

Adam Devine, actor de Glee (Crédito: Getty Images)

La carrera de Adam DeVine en en el cine y la televisión

A Adam DeVine se le conoce por su participación en Notas Perfectas - 81%, Modern Family - 100% y actualmente en la comedia satírica de HBO sobre el fenómeno televangelista, The Righteous Gemstones - 60%. Su estilo de comedia se basa en el humor físico y situaciones incómodas, encarnando a personajes excéntricos que se ganan la notoriedad del público con escenas cómicas extravagantes.

Te recomendamos: Ridley Scott se arrepiente de haber dirigido Alien Covenant en lugar de Blade Runner 2049

Y justamente este tipo de comedia es la que se ha visto perjudicada por las grandes franquicias, al no poder competir con este gran aparato publicitario únicamente por un medio de un guión que respeta las cualidades artísticas y creativas de la comedia. Ante este panorama, el actor ha externado su opinión de cómo Marvel arruinó las películas de comedia.

Ves comedias hoy en día y piensas, esto no es una maldita comedia ¿Dónde están los chistes?... Todavía existen buenos programas [de comedia], pero en la comedia cinematográfica... es difícil. Mi teoría: creo que Marvel lo arruinó. Siento que las películas de superhéroes arruinaron las comedias porque vas al cine y esperas ver algo que costó $ 200 millones de dólares, y las películas de comedia no son eso. Entonces piensas: '¿Por qué gastaría la misma cantidad de dinero para ir a ver una pequeña comedia en el cine si puedo gastar eso y ver algo que vale $ 200 millones?' Y todavía hacen que esas películas sean un poco divertidas. Es como, 'Dios mío, ¿está hablando ese mapache? ¡Esto es divertidísimo!' Lo cual es cierto, pero no es una verdadera comedia”.

Mientras tanto, la pantalla chica vive un franco renacer en sus comedias, con propuestas cada vez más interesantes que invitan al espectador —ya la crítica— a poner los límites del género al tiempo de la entrega de los grandes premios. Así, el público se aleja cada vez más de la comedia cínica que apuesta todo al absurdo.

Pero lo cierto es que, dadas las presentes circunstancias económicas y sindicales de Hollywood, quizá habría que poner en tela de juicio qué tanto el MCU fue responsable de una paralización creativa de la comedia y qué otro tanto este se alimentó de ella, y al contar con una audiencia que claramente pedía a gritos nuevas alternativas narrativas que ahora explotan en la pantalla chica.

Entretanto, en la actualidad de la industria del entretenimiento, los nuevos tiempos y tendencias deberán ser aprovechados por los creadores para dar un salto de calidad en sus propuestas creativas y rebelarse contra el sistema, tal como lo propone Scorsese. Y la comedia, por naturaleza, no puede quedarse atrás en esto .

No te vayas sin leer: Oppenheimer supera a Dunkerque y Rescatando al Soldado Ryan como la película más taquillera sobre la Segunda Guerra Mundial