Oppenheimer supera a Dunkerque y Rescatando al Soldado Ryan como la película más taquillera sobre la Segunda Guerra Mundial

Han pasado algunas semanas desde el estreno de Oppenheimer - 95% en las salas de cine y su recaudación en taquilla es bastante sólida. A través de The Hollywood Reporter se informa que la producción dirigida por Christopher Nolan establece un nuevo récord en el cine bélico, convirtiéndose en la película más taquillera que aborda la Segunda Guerra Mundial, superando a otros casos de éxito como Rescatando al Soldado Ryan - 93% y Dunkerque - 92%.

No te pierdas: ¿Un iPhone por ir mucho al cine? Gana geniales premios yendo a Cinemex todo el verano

Oppenheimer es un acercamiento a la caótica vida del científico que para siempre hizo historia durante el siglo XXI. J. Robert Oppenheimer desempeñó un papel fundamental como director del Proyecto Manhattan, un programa de investigación y desarrollo durante la Segunda Guerra Mundial que resultó en la creación de la primera bomba atómica. Lideró a un equipo de físicos e ingenieros en el diseño y la construcción de la bomba en Los Álamos, Nuevo México. Su trabajo culminó en el despliegue de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki en 1945. A pesar de su papel crucial en la victoria de los Aliados, Oppenheimer también se enfrentó a cuestionamientos éticos y morales sobre las consecuencias devastadoras de esta tecnología.

La vida de Oppenheimer se transformó en objeto de fascinación para Nolan, quien se entregó al desarrollo de una película sobre esta delicada parte de la historia. El producto final llegó a la taquilla el pasado 21 de julio y ha sido capaz de reunir US $556 millones a nivel global. Ahora se revela que ha dejado atrás las recaudaciones de Dunkerque (US $527 millones) y Rescatando al Soldado Ryan (US $482 millones); Oppenheimer ya es oficialmente la cinta sobre la Segunda Guerra Mundial más exitosa de la historia.

Te invitamos a leer: Oppenheimer: académicos critican la falta de representación de mujeres científicas en la película

¿Por qué el cine bélico es tan importante?

Dunkerque, también dirigida por Christopher Nolan, narra la historia de la evacuación de las fuerzas aliadas de las playas de Dunkerque, Francia, durante la Segunda Guerra Mundial. La película se centra en tres líneas argumentales entrelazadas que se desarrollan en diferentes escalas de tiempo: la primera sigue a un joven soldado tratando de sobrevivir en la playa; la segunda sigue a un pequeño grupo de civiles británicos que participan en el rescate en barco; y la tercera se centra en un piloto de la Fuerza Aérea Real que combate en el aire. A medida que estas historias convergen, la película crea una inmersiva experiencia visual y emocional que captura la tensión, la angustia y la resiliencia de la evacuación masiva en un contexto de guerra.

Rescatando al soldado Ryan, dirigida por Steven Spielberg, nos presenta a un grupo de soldados estadounidenses liderados por el Capitán John Miller, interpretado por Tom Hanks, que son enviados en una misión durante la Segunda Guerra Mundial para encontrar al soldado James Francis Ryan, cuyos tres hermanos han muerto en combate. La trama se desarrolla a medida que el equipo atraviesa el peligroso territorio en Normandía ocupado por los nazis poco después del desembarco en el Día D. A lo largo de su búsqueda, enfrentan desafíos tanto físicos como morales, explorando los costos humanos y éticos de la guerra mientras buscan traer a Ryan de regreso a casa.

El cine bélico, incluyendo el que aborda la Segunda Guerra Mundial, desempeña un papel crucial en cuanto a la reflexión de la historia y el desarrollo de una memoria histórica al proporcionar una representación visual y emocionalmente impactante de eventos pasados. Estas películas permiten a las audiencias contemporáneas conectar con las experiencias y sacrificios de quienes vivieron en ese período, fomentando una comprensión más profunda de la complejidad y brutalidad de la guerra. Además de transmitir información histórica, el cine bélico evoca empatía hacia los personajes y sus circunstancias, lo que promueve una pensamiento crítico sobre las causas, las consecuencias y las lecciones aprendidas de conflictos pasados, y alienta a considerar la importancia de la paz, la diplomacia y la prevención de futuros conflictos.

Dunkerque entra en el top 5 de películas más taquilleras en la carrera de Nolan, quedando por debajo de Interestelar - 71% (US $647 millones), El Origen (US $728 millones), Batman: El Caballero de La Noche - 94% (US $999 millones) y El Caballero de la Noche Asciende - 87% asciende (US $1082 millones).

También puede interesarte: Las mejores películas de Christopher Nolan según la crítica