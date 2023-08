Empleados de Marvel Studios quieren formar un sindicato de VFX

Marvel Studios es grande y exitosa, una empresa de entretenimiento bajo el cobijo de The Walt Disney Company que por varios años se ha mantenido a la vanguardia del cine de superhéroes. No obstante, 2023 ha sido una año precipitado para ella: malas recepciones para sus películas y series, críticas severas por la supuesta explotación a la que sometes a sus empleador, y ahora se presenta el caso sin precedentes sobre un grupo de trabajadores de VFX (efectos visuales) en Marvel que están buscando formar un sindicato y ver que sus derechos sean respetados.

Los departamentos de VFX en Hollywood desempeñan un papel crucial en la industria, ya que permiten crear mundos imaginarios, escenas épicas y criaturas fantásticas que serían imposibles de lograr con métodos tradicionales. Las técnicas digitales revolucionan la forma en que se cuentan las historias en el cine, elevando la calidad visual y aumentando la inmersión del espectador. Los VFX también abren nuevas posibilidades creativas para los cineastas, otorgándoles la libertad de materializar sus visiones más ambiciosas y desafiando los límites de la realidad. Se han convertido en una herramienta esencial para el éxito de las superproducciones y la evolución constante del cine como arte y entretenimiento.

¿En qué condiciones trabajan los profesionales de VFX en Hollywood?

Pero quienes se dedican a los efectos visuales en la industria del cine en Estados Unidos no tienen las cosas fáciles. Los estudios suelen establecer plazos ajustados y presupuestos limitados para completar los efectos visuales, lo que genera presión sobre los artistas y técnicos para realizar un trabajo complejo en un tiempo limitado. Además, los avances tecnológicos y la alta demanda de efectos visuales en las películas han llevado a una creciente competencia global, lo que ha llevado a la externalización de estos trabajos a países con costos laborales más bajos. Esto ha resultado en la precariedad laboral para muchos profesionales de VFX, con contratos temporales y salarios insuficientes.

En julio del año pasado, Vulture lanzó una entrevista hecha a un empleado de VFX en Marvel que decidió permanecer anónimo, quien reveló las injustas condiciones a las que son sometidos: “Estamos mal pagados y con exceso de trabajo, no tenemos idea de lo que quieren, exigen interminables revisiones de última hora y pondrán en la lista negra a cualquiera que no haga el trabajo a tiempo”; recordemos que el estudio han lanzado éxito de alto impacto como Avengers: Endgame - 95% y Avengers: Infinity War - 79%. Ante las acusaciones de malos tratos, las críticas a Marvel no se hicieron esperar; ahora Vulture reporta que más de 50 miembros del departamento de VFX en Marvel han firmado este lunes una petición para ser representados por la Alianza Internacional de Empleados de Escenarios Teatrales (IATSE) ante la Junta Nacional de Relaciones Laborales; el documento pide que la elección de representante se lleve a cabo el próximo 21 de agosto. Mark Patch, organizador de VFX para IATSE, compartió un comunicado:

Durante casi medio siglo, a los trabajadores de la industria de los efectos visuales se les ha negado las mismas protecciones y beneficios en los que han confiado sus compañeros de trabajo y equipo desde el comienzo de la industria cinematográfica de Hollywood. Este es un primer paso histórico para los trabajadores de VFX que se unen con una voz colectiva que exige respeto por lo que hacemos.

Bella Huffman, coordinadora de efectos visuales, también habló sobre la necesidad de que los empleados de VFX sean representados mediante un sindicato:

Los tiempos de respuesta no se aplican a nosotros, las horas protegidas no se aplican a nosotros y la equidad de pago no se aplica a nosotros. Los efectos visuales deben convertirse en un departamento sostenible y seguro para todos los que han sufrido demasiado y para todos los recién llegados que necesitan saber que no serán explotados.

Matthew D. Loeb, presidente de IATSE International, se enorgullece de que los trabajadores estén uniendo fuerzas para ver por sus derechos, exigiendo respeto por parte de los estudios:

Estamos siendo testigos de una ola de solidaridad sin precedentes que está derribando viejas barreras en la industria y demostrando que todos estamos juntos en esta lucha. Eso no sucede en el vacío. Los trabajadores del entretenimiento en todas partes defienden los derechos de los demás; de eso se trata nuestro movimiento. Felicito a estos trabajadores por dar este importante paso y usar su voz colectiva. Insto a Marvel Studios a reconocer voluntariamente su unión de inmediato.

