One Piece: Eiichiro Oda presionó a los showrunners para que el live-action fuera perfecto

No es disparatado decir que One Piece es uno de los mangas y anime más famosos de todos los tiempos. Esta fantástica historia que explora temas como la amistad, lealtad, perseverancia y el poder de los sueños, fue creada por el mangaka japonés Eiichiro Oda y ha sido un éxito continuo tanto en Japón como a nivel internacional desde que comenzó a publicarse en 1997. La inspiradora obra de Oda ha logrado batir impresionantes récords de ventas y audiencia, y en unas cuantas semanas veremos el estreno de su espectacular serie live-action para Netflix.

Se sabe que Oda estuvo profundamente involucrado con el desarrollo de la serie, pero parece que la colaboración entre el creador del manga de One Piece y los showrunners de la adaptación live-action de Netflix fue bastante desafiante. De acuerdo con un nuevo informe (via ScreenRant), Eiichiro Oda presionó a los showrunners hasta ponerlos “increíblemente nerviosos”. A menos de un mes de la llegada del show al servicio de streaming, el showrunner Matt Owens se reunió con GamesRadar+ para hablar sobre del desarrollo de la serie (via ScreenRant).

Mientras compartía con el medio cómo fue el proceso de colaboración con Oda, el co-showrunner explicó que el famoso mangaka fue muy estricto con él y Steven Maeda, el otro showrunner, durante la creación del live-action, pero que fue su amor por el material origen lo que los ayudó a avanzar con el proyecto satisfactoriamente. Owens contó lo siguiente al medio:

No creo que haya estado más nervioso por nada en toda mi vida. Aquí estaba esta persona que creó la historia a la que le tengo tanto amor y reverencia, y le pido que me confíe a su bebé. No voy a mentir, fue duro al principio: este no fue el primer intento de llevar One Piece al live-action, y no fuimos las primeras personas en tratar de expresarlo de una manera nueva. Creo que una vez que se dio cuenta de que veníamos del lugar correcto, tratando de proteger esta serie y crear una nueva vía para que más personas se enamoren de ella, comenzó a confiar en nosotros.

La adaptación live-action de One Piece llegará a Netflix el 31 de agosto y los fanáticos ya no pueden contener la emoción. Producida por Tomorrow Studios y la empresa editorial japonesa Shūeisha para Netflix, la serie es dirigida por Marc Jobst, Tim Southam, Emma Sullivan y Josef Kubota Wladyka, escrita por Matt Owens y protagonizada por Iñaki Godoy, Emily Rudd, Jacob Gibson, Mackenyu y Taz Skylar.

El manga de One Piece ya se ha adaptado a una serie de anime que actualmente supera los 1,000 episodios y sigue avanzando. La historia sigue las aventuras de Monkey D. Luffy, un joven pirata con el sueño de convertirse en el Rey de los Piratas al encontrar el tesoro legendario conocido como "One Piece". Luffy forma una tripulación llamada los Piratas de Sombrero de Paja y juntos se embarcan en un viaje épico a través del peligroso Grand Line para alcanzar su meta.

One Piece es uno de los mangas y animes más populares a nivel mundial. Ha logrado capturar la atención de personas de todas las edades y culturas, y gracias a esto se convirtió en un fenómeno global. El manga comenzó a publicarse en 1997 y el anime se lanzó en 1999. Por fortuna para muchos fanáticos, la historia de One Piece todavía está en desarrollo y sigue publicándose. Eiichiro Oda ha estado creando este mundo y sus personajes durante más de dos décadas, y esto le ha permitido un desarrollo profundo y una trama llena de giros y misterios.

