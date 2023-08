Crayola Studios: compañía de crayolas no se quiere quedar atrás y producirá películas y series

Las adaptaciones de superhéroes llevan dominando la taquilla y los servicios de streaming desde hace más de una década, y aunque desde antes ya se tenían este tipo de películas, el UCM creó un monstruo que parecía imposible de vencer, al menos hasta que llegó Barbie - 88%. La película de Greta Gerwig logró representar de una manera muy original a la famosa muñeca, provocando una ola de popularidad por este tipo de proyectos, lo que ha llevado a otras compañías a seguir sus pasos. El ejemplo más reciente es Crayola que acaba de formar un estudio para sus proyectos infantiles originales.

Antes de que Iron Man - El Hombre de Hierro - 93% llegara con la propuesta de unificar a los héroes de Marvel, las adaptaciones de este tipo necesitaban crear franquicias propias, y muchas veces pasaban por renovaciones en un intento por mantenerlas activas, como sucedió con X-Men - 81% y X-Men: Primera Generación - 87%, o Los Cuatro Fantásticos (2005) - 27% y Los 4 Fantásticos - 9%. Sin embargo, el UCM demostró que la clave era ofrecer mucho material para los fans que podían intentar adivinar el futuro de la historia y los personajes, además de sentirse satisfechos con las referencias.

De esta forma, muchas otras productoras intentaron hacer algo similar, como Warner Bros. y su DCEU. Pero la tendencia se popularizó hasta en historias que nada tenían que ver con superhéroes como el Dark Universe que reviviría a los monstruos clásicos de Universal a partir de La Momia - 16%, y el Monsterverse que arrancó con Godzilla (2014) - 74% y Kong: La Isla Calavera - 76%. Por supuesto, no todos lograron encontrar el camino correcto y se quedaron a medias, pero también es verdad que su éxito no podía ser eterno.

La respuesta general a cintas y series como Ant-Man and the Wasp: Quantumania - 60%, Secret Invasion - 73% y The Flash - 60% demuestra que los espectadores ya están algo hartos de estas ideas, y es que aunque todavía puedan funcionar bien para los expertos en historietas y el canon de las marcas, lo cierto es que las productoras se quedaron en un lugar muy cómodo para trabajar sin permitir el crecimiento y la evolución de estos proyectos. El éxito en taquilla de Barbie se usó como evidencia de que los espectadores quieren cosas originales, pero como era de esperarse las cosas se salieron de control.

En el caso de las cintas inspiradas en juguetes, también tenemos desde hace tiempo adaptaciones que han sido grandes éxitos en taquilla como Transformers - 57% y La Gran Aventura Lego - 96%, pero también grandes fracasos como Playmobil: La Película - 24% o G.I. Joe: El Origen de Cobra - 35%. Sin embargo, Barbie abre las puertas a una explotación distinta y es que Mattel ya tiene planes para el futuro de sus otros juguetes, sistema de consumo que naturalmente inspiró a otras empresas.

Según Deadline, la empresa Crayola, dedicada a la creación de crayolas, acaba de abrir su propia división para manejar películas y series a partir de la marca y promoviendo asociaciones interesantes. Conocida como Crayola Studios, la productora se encargará de supervisar la creación de proyectos originales y adaptaciones de corte familiar. Para ello se unió a MIMO Studios, empresa manejada por Cyma Zarghami, ex-presidenta de Nickelodeon. El primer proyecto que tienen en mente es una adaptación de The Alien Adventures of Finn Caspian, podcast infantil sobre un niño de 8 años que viaja junto a sus amigos por todo el espacio y va resolviendo misterios. La idea es hacer varias películas animadas para la pantalla chica.

Victoria Lozano, vicepresidenta ejecutiva de marketing será la encargada de supervisar Crayola Studios, y contarán con el apoyo de Goatfish y Hallmark Media. En un comunicado oficial, Lozano comentó:

Como líderes mundiales en autoexpresión creativa, la creación de Crayola Studios es el siguiente paso lógico para nosotros, se basa en los planes anunciados el año pasado para desarrollar contenido de entretenimiento que inspire y nutra a la próxima generación y les ayude a desarrollar mentalidades creativas para toda la vida. Nuestra perspectiva única ofrece una oportunidad emocionante para la industria, ya que busca contenido nuevo y confiable que se destaque y que tenga la creatividad en su corazón.

Sólo el tiempo dirá qué tan lejos llegará esta empresa, así como la nueva tendencia de hacer universos cinematográficos basados en juguetes, pero si Barbie es el límite a alcanzar, la tarea no será nada sencilla, aunque bien podría inspirar cosas realmente novedosas.

