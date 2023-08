Remake live-action de El Jorobado de Notre Dame podría haber sido cancelado

Desde hace varios años, Disney ha producido numerosos remakes live-action, y muchos de estos han sido éxitos rotundos. Este 2023 lanzaron La sirenita - 66%, que a pesar de no tener una recaudación tan grande como la de Aladdin - 70%, La bella y la bestia - 71% o El rey león - 40%, triunfó con US$ 564 millones. Sin embargo, no todos los proyectos de este tipo han sido éxitos, y parece que Disney ya no quiere tomar el riesgo con El Jorobado de Notre Dame - 73%.

La cinta, estrenada en 1996, es una adaptación de la obra literaria de Victor Hugo , Nuestra Señora de París, y trata sobre Quasimodo, un hombre que habita el campanario de la iglesia de Notre Dame. Hasta hace poco se creía que el remake live-action seguía en desarrollo, pero ahora The DisInsider reporta que Bob Iger, CEO de Disney, ha decidido cancelarla.

Iger fue CEO de la compañía entre 2005 y 2020, y luego la dejó en manos de Bob Chapek. No obstante, este año ha regresado al puesto con la intención de corregir el rumbo, ya que hubo varios fracasos y pérdidas. Entre las decisiones difíciles que ha tomado el ejecutivo, están recortes de personal y cancelación de numerosos proyectos, así como una reducción en las producciones de Marvel y Star Wars, las cuales son de sus marcas más exitosas.

De acuerdo con The DisInsider (vía Inside The Magic), la situación de Disney no es la mejor, y con las huelgas de guionistas y actores sucediendo, Iger debe amortiguar lo más que pueda las pérdidas. El Jorobado de Notre Dame live-action sería una de las víctimas.

