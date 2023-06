Capitán América: Brave New World revela primera foto de Harrison Ford y Anthony Mackie

Puede que esté entre los planes de Marvel desacelerar el número de lanzamientos que hace al año, pero lo que ya está en producción parece marchar a buen paso. Entre esos proyectos, tenemos Capitán América: Brave New World, la cuarta entrega del personaje cuyo manto ahora recae sobre Sam Wilson (Anthony Mackie) y ya tenemos el primer vistazo al filme.

A través de su cuenta de Twitter, Marvel Studios confirmó que el nuevo título del filme es Captain America: Brave New World; previamente era New World Order. El anuncio fue acompañado de una foto del detrás de cámaras en la que vemos a Anthony Mackie y Harrison Ford observar el metraje del día. También se compartió que la fecha de estreno es 3 de mayo de 2024.

Detalles sobre la trama siguen bajo llave. Se especula que en este filme veremos al presidente Ross (Ford) tratar de apoderarse de los recursos que se encontraron en el celestial Tiamut, el cual quedó convertido en un misterioso metal al final de Eternals - 58%. No obstante, los Estados Unidos no serán el único país detrás de él y esto es lo que podría llevar al involucramiento del confiable Capitán.

Marvel Studios’ Captain America: Brave New World



In theaters May 3, 2024 (via @anthonymackie) pic.twitter.com/aJVKJC5ves — Marvel Entertainment (@Marvel) June 6, 2023

Como saben, ha pasado un buen rato desde que vimos a Sam con el clásico escudo. El personaje finalmente tomó el manto del héroe al final de Falcon y el Soldado del Invierno - 97%, pero ha estado notablemente ausente de otras historias ambientadas en la Tierra como She-Hulk: Attorney at Law - 74%, Ms. Marvel - 100% o Moon Knight - 87%. Posiblemente, los eventos de este filme lo llevarán a formar una nueva iteración de los Avengers.

Se sabe que la película llevaba ya unos meses en producción y posiblemente esté cerca de concluir el rodaje. El proyecto es dirigido por Julius Onah, quien se sumará a la franquicia con este título luego de trabajar en otros proyectos de mediano presupuesto. Este es su primer blockbuster y las expectativas no son bajas dado que será también el primero de los largometrajes que Marvel lanzará en 2024.

Ford, quien posiblemente sea el verdadero villano de la película, tendrá unas semanas bastante ocupadas. Además de este rodaje, el actor se está preparando para comenzar con la gira de prensa de Indiana Jones y El Dial del Destino - 41%, la quinta y última entrega del arqueólogo más querido del cine. Este título llegará a cines a finales de junio, así que esperen escuchar más de la clásica estrella.

Mientras esperamos Capitán América: Brave New World, los fans de Marvel deben comenzar a prepararse para afinar sus habilidades para detectar skrulls pues la serie Secret Invasionn tiene su estreno el 21 de abril en Disney Plus. En octubre tendremos también la segunda temporada de Loki - 96% y en noviembre tendremos en cines The Marvels, para luego cerrar ese mismo mes con Echo.

