Elizabeth Olsen recomienda a actores sólo firmar para una película de Marvel

Aunque el universo cinematográfico de Marvel parece interminable, el actual catálogo de superhéroes que lo componen es muy distinto al que lo componía hace unos años. De los pocos que quedan, tenemos a la Bruja Escarlata, el papel de Elizabeth Olsen, y ahora que la saga se ha convertido en un fenómeno del cine ella ha tenido que aconsejar a otros actores que están contemplando sumarse a él. Pero su sugerencia es menos obvia de lo que podrían imaginar.

Te recomendamos: Elizabeth Olsen quiere que Wanda conozca a Ms. Marvel: es muy divertida

En el podcast Happy Sad Confused, Elizabeth Olsen fue cuestionada sobre si tiene amigos actores que se le hayan acercado para ponderar si es buena idea o no formar parte de la franquicia de Marvel. Luego de haber hecho media docena de películas para el estudio, la actriz dio una respuesta sorprendentemente honesta que cree podría ser ventajosa para los intérpretes:

Un par lo ha hecho. Algunas personas me han preguntado. Les digo: sólo haz una. Eso es lo que digo. Un proyecto. Creo que de esa forma tienes más control creativo. Por ejemplo, si haces uno y piensas ‘me divertí mucho y realmente amo este personaje, quiero hacer esto de nuevo’ entonces tienes más control creativo para la siguiente.

Como saben, Marvel previamente firmaba a sus actores para múltiples proyectos y así evitar tener que renegociar sus salarios antes de cada entrega. Así que el consejo de Olsen posiblemente también le dé a quien lo siga una ventaja para, de resultar en un personaje cautivador, obtener una mejor compensación con cada entrega a la que potencialmente tendrían que volver.

¿Quiénes son los actores que se han acercado a ella? Es difícil saber. Una nueva adición a Marvel que es cercana a Olsen es la actriz Aubrey Plaza. Aunque es mejor recordada por sus papeles de comedia, ha probado ser un talento dramático considerable. Ella será, al parecer, una de las integrantes del aquelarre que veremos en la serie Agatha: Coven of Chaos.

No te pierdas: Elizabeth Olsen ya no quiere hacer sus escenas de riesgo en Marvel: “es ridículo”

El propio futuro de Olsen en la franquicia es debatido. Aunque aparentemente se sacrifica para destruir el Darkhold al final de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura - 88%, nunca realmente la vemos morir. Más sospechoso todavía es que el show que se acaba de mencionar es un spin-off de WandaVision - 95% y se cree que su trama girará alrededor de un grupo de brujas que intentarán traerla a la vida nuevamente o dar con ella tras los eventos de ese filme.

No queda más que esperar a ver qué sucede con la Bruja Escarlata. De momento, Olsen se encuentra promocionando su miniserie Amor y Muerte - 60%, en la que interpreta a una asesina de la vida real. En cuanto a Marvel, Secret Invasion llegará a Disney Plus a partir del 21 de junio y se irá al espacio con The Marvels a mediados de noviembre, lo que pone bastante distancia entre los fans y la dimensión sobrenatural de la franquicia.

Continúa leyendo: Elizabeth Olsen explica la desconexión entre WandaVision y Doctor Strange en el Multiverso de la Locura