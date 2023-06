Zendaya rompe el Internet nuevamente con una enternecedora felicitación a Tom Holland

Zendaya y Tom Holland conforman una de las parejas más seguidas y admiradas de Hollywood. Este 1 de junio, el protagonista de Spider-Man: Sin Camino A Casa - 92% cumple 27 años y los fans estuvieron esperando las publicaciones de su famosa novia en Instagram, algo que se ha convertido en tradicional anual y que llena de emoción a quienes están muy al pendiente de cada paso dado por el dúo. Como siempre, Zendaya lanzó algunas historias en la red social y los internautas ya están reaccionando.

Se conocieron por primera vez en 2016 mientras trabajaban juntos en la película Spider-Man: De Regreso a Casa - 92%. Durante el rodaje, desarrollaron una fuerte amistad que se fue fortaleciendo a lo largo del tiempo. Aunque inicialmente mantuvieron su relación en secreto, los rumores de un romance entre ellos comenzaron a circular en los medios y entre los fans. Ambos mantuvieron una postura reservada y no confirmaron oficialmente su relación sino hasta 2021, cuando hicieron público el noviazgo a través de publicaciones en redes sociales, sorprendiendo a sus seguidores y generando una gran alegría entre ellos. Desde entonces, han compartido momentos adorables y han demostrado su amor mutuo en varias ocasiones, consolidando su relación como una de las parejas más queridas y populares de la industria del entretenimiento.

Este jueves, Holland celebra su cumpleaños número 27. Aunque no se ha revelado ningún detalle de las celebraciones en su honor junto a su familia o amigos, Zendaya sí que ha vuelto publicar historias que han enternecido a sus seguidores. En la primera se puede ver a Tom sumergido en el agua, sacando los brazos hacia la superficie y haciendo un corazón con las manos; en la segunda lo vemos posando para la cámara con el mar de fondo. En ambas, Zendaya ha utilizado emojis de amor.

Por supuesto que lo anterior tiene encantados a los fans de la pareja, en especial porque se ha convertido en una práctica anual entre los actores, felicitarse de manera puntual (ella cumplirá 27 años el próximo 1 de septiembre). Protagonizaron una de las trilogías más exitosas de Marvel y esto dio paso a su romance lejos de la pantalla. Spider-Man: Sin Camino a Casa se convirtió en una de las películas con mayor recaudación de todo el MCU y muy pronto podrían estar de regreso para una nueva aventura en el universo de Spidey.

Zendaya saltó a la fama como la estrella principal de la exitosa serie de Disney Channel, Shake It Up, y desde entonces ha demostrado su versatilidad en una amplia gama de proyectos. Ganó reconocimiento por su papel en la serie de HBO, Euphoria - 80%, donde su interpretación valiente y desgarradora le valió numerosos elogios y premios. Además de su talento actoral, Zendaya también ha incursionado en la música, lanzando exitosos sencillos y colaborando con reconocidos artistas. Su estilo único y su influencia en la moda han sido aclamados internacionalmente, consolidándose como un ícono de estilo.

Por su parte, Tom Holland despegó en 2012 cuando fue elegido para interpretar el papel principal en el musical de West End, Billy Elliot the Musical. Desde entonces, ha cautivado a audiencias de todas las edades con su carisma, habilidades acrobáticas y actuación convincente. Su debut como Spider-Man en Capitán América: Civil War - 90% fue aclamado por la crítica y el público, llevándolo a protagonizar sus propias películas en solitario. Además de su éxito como superhéroe, Holland ha demostrado su versatilidad en otros proyectos, como Lo Imposible - 81% y Cherry - 27%, donde ha mostrado su rango actoral en papeles dramáticos.

A continuación te presentamos una serie de reacciones a las publicaciones de Zendaya y Tom Holland en honor a sus cumpleaños.

Los cumpleaños con Tom y Zendaya siempre son...

birthdays with tom and zendaya are always 😭😭😭 pic.twitter.com/oFAjsaPZEG — diya (@petalsonthem00n) June 1, 2023

Estoy listo, estos dos van a romper Internet nuevamente, así que prepárate. Sé que Zendaya no nos defraudará, publicación de cumpleaños de Tom >>>

I’m ready , these two are going to break the internet again, so get ready 😭



I know Zendaya won't let us down, tom’s birthday post >>> pic.twitter.com/OzMb0ZIA9Z — Zendaya & Tom Holland (@tomandzendaya_) May 31, 2023

Esperando la publicación anual de feliz cumpleaños que Zendaya tiene para Tom Holland que ya sé que me dejará con lágrimas.

Awaiting for the annual happy birthday post Zendaya has for Tom Holland that I already know is gonna leave me in tears 🥺 #tomholland #zendaya #HappyBirthdayTomHolland pic.twitter.com/Xy2f8vPP32 — 𝙶𝚒𝚜𝚎𝚕𝚕𝚎✖️✖️//💥⏳🥀🐉 (@giselleb1234) June 1, 2023

Todos los años espero con ansias el cumpleaños de Tom Holland debido a las publicaciones de cumpleaños de Zendaya.

every year i look forward to tom holland’s birthday because of zendaya birthday posts — s 🎀 (@taylorscinema) May 31, 2023

¿Tanto pedir una relación sana y bonita como la de Tom Holland y Zendaya? pic.twitter.com/IbY8KwEysi — ♡ (@tegmineru) June 1, 2023

si algún día Zendaya y Tom Holland terminan yo voy a sufrir esa ruptura como si fuese mía pic.twitter.com/rRBKOwBmca — vero (@ceballosbv) June 1, 2023

si mi novio fuera tom holland yo también estaría como zendaya, dandole like a todo lo que vea de el pic.twitter.com/s8phiW4uop — RS🦋TOM’BDAY (@hllndlipa) May 30, 2023

