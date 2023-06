Spider-Man: A Través del Spider-Verso | Primeras reacciones del público la declaran como la mejor película animada del año

Spider-Man: A Través del Spider-Verso - 95% llega este 1 de junio a salas de cine pero algunos afortunados tuvieron la oportunidad de verla desde ayer, por lo que las redes sociales se están llenando con innumerables reacciones. Los internautas están de acuerdo en algo, la secuela es un absoluto logro de la animación y un nuevo acierto en la extensa filmografía del Hombre Araña. Sony da en el blanco con esta aventura a cargo de Miles Morales, incluyendo numerosos guiños y referencias que encantarán a los más apasionados de los detalles.

Todo comenzó con Spider-Man: Un Nuevo Universo - 100%, una perspicaz exploración de varios de los héroes más destacados en el universo del Hombre Araña. Esta aventura nos sumerge en la presencia de personajes como Peter Parker, Gwen Stacy, Spider-Man Noir, Peni Parker y Spider-Ham, quienes se unen en una trama fascinante y multidimensional. Sin embargo, el verdadero protagonista de la historia es Miles Morales, un héroe de origen afroamericano y latino que trae consigo una frescura y diversidad sin precedentes al legado de Spidey. La película no solo celebra la identidad multicultural de Miles, sino que también aborda las luchas y desafíos que enfrenta al asumir el manto del Hombre Araña. A través de su viaje personal, Miles encuentra el coraje y la confianza para enfrentar el destino y convertirse en un héroe extraordinario.

Presenciamos la transformación de Morales en el Hombre Araña de su propio universo, tomando las responsabilidades propias del papel. Los problemas llegan cuando un accidente con el colisionador de hadrones revela la existencia de una infinidad de universos paralelos. Este acontecimiento inesperado abre las puertas para que Morales se encuentre con un nuevo Peter Parker y se embarque en una asombrosa aventura. La película animada también deleita a los espectadores con numerosos guiños y referencias, añadiendo un toque de nostalgia para los fans. Tal parece que Spider-Man: A través del Spider-Verso multiplica todo lo anterior y nos ofrece una experiencia única.

Spider-Man es un personaje amado por millones de personas debido a su naturaleza familiar y su identificación con el público. A lo largo de los años ha personificado los desafíos y luchas cotidianas de la vida, tanto como superhéroe como en su identidad civil de Peter Parker. Los fans se sienten atraídos por su sentido del humor, su humanidad y su capacidad para enfrentar adversidades personales y heroicas con valentía. Por otro lado, Spider-Man ha sido representado como un símbolo de esperanza, responsabilidad y altruismo, resonando en la audiencia y dejando una impresión duradera. Su capacidad para equilibrar las responsabilidades de ser un héroe con los desafíos de la vida real lo convierte en un personaje cercano y querido para personas de todas las edades y culturas. En resumen, Spider-Man es tan querido porque representa la lucha y la determinación, brindando una conexión emocional con los fans a través de sus experiencias y valores universales.

Spider-Man: A través del universo ya se encuentra disponible en salas. Puedes leer la sinopsis a continuación:

#SpiderManAcrossTheSpiderVerse is not just the BEST Spider-Man film of all time, it’s not just the BEST COMIC BOOK FILM of all time, it’s not just the greatest sequel ever made, it’s bar none one of the best films I’ve ever watched. More than a masterpiece. This is everything pic.twitter.com/XpJapz2myf