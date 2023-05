Spider-Man: Across the Spider-Verse | Elenco dice que es genial que los niños afrolatinos tengan a Miles Morales

Desde su estilo de animación psicodélico, hasta las posibilidades insinuadas en su propio título, Spider-Man: Across the Spider-Verse parece la secuela perfecta a la película que nos demostró que no necesita ser otra producción promedio para ofrecer una gran historia y cautivar al mundo. La nueva cinta del superhéroe de Marvel marcará el regreso de Miles Morales a la pantalla grande en compañía de otros héroes como Gwen Stacy, Spider-Woman y otras sorpresas más.

En 2018, Spider-Man: Un Nuevo Universo - 100% apareció de la nada y le dio nueva vida al género de los superhéroes. Eso es porque, a pesar de ser la historia de origen de Miles Morales (Shameik Moore), también funciona como un evento alucinante en el que los personajes arácnidos de otros mundos se unen. Sin embargo, aunque las cosas se vuelven locas, la película nunca pierde de vista lo que más importa, poniendo al personaje por encima de todo lo demás. La animación innovadora que transforma cada cuadro es un gran detalle adicional para el corazón de la historia.

Cuando este chico afrolatino que se convertiría en Spider-Man aterrizó en la pantalla, fue un signo de nuestro tiempo, un recordatorio del pasado y un medio de esperanza para el futuro que busca llegar a más personas con la secuela que llegará a cines muy pronto. Las estrellas de la película hablaron al respecto durante una entrevista realizada por Jake Hamilton en el canal de YouTube Jake’s Takes, donde participaron Issa Rae, Daniel Kaluuya, Shameik Moore y Hailee Steinfeld.

Hamilton se refirió a la gran cantidad de niños que ha visto en la calle disfrazados de Miles Morales y Gwen Stacy como un “genial recordatorio” de lo importante que estas películas pueden ser para las nuevas generaciones que gracias a la película de 2018 empezaron a ver que Spider-Man no siempre tiene que verse como Peter Parker. Una vez dicho eso, el presentador, que se estaba dirigiendo a Rae y Kaluuya, preguntó sobre su impacto y cuánto hubiera significado eso para ellos si hubieran visto a Miles Morales cuando eran niños.

Esto fue lo que dijo Issa Rae:

Ya amaba a Spider-Man cuando era niña, así que solo poder ver el mundo tal como es me hubiera hecho participar. Veo a mis sobrinos y creo que es lo mejor del mundo, como ellos aman a Miles Morales y pueden identificarse con él y no se visten como el Peter Parker blanco, se visten como un niño afrolatino. Creo que es una locura presenciar eso y verlos es como, ni siquiera lo piensan dos veces y no entienden el impacto de cierta manera, así que estoy totalmente de acuerdo.

Daniel Kaluuya también dijo que era fan del personaje cuando era un niño y mencionó que tener la experiencia de ver a un personaje como Miles Morales hubiera llevado su fanatismo a otro nivel:

Si veo esto de niño… Si tuviera mucho tiempo libre, vería esta película sin parar, pero también los temas son como... Creo que hay una escena en el tráiler donde Miles Morales está comiendo una hamburguesa y luego el tipo, yo creo que es del Caribe o de algún lugar, aunque no voy a decir un país, pero es como "Oh, lo sé" y es tan específico que pensé que yo ya había tenido esa experiencia y ese elemento al respecto me hubiera encantado. Amaba Spider-Man cuando era niño, los dibujos animados y esas cosas, pero es como si ver eso lo hubiera llevado a otro nivel.

Spider-Man: Un Nuevo Universo funcionó como historia de origen de Miles, trazando su viaje de niño “común” a superhéroe. Ahora, Spider-Man: Across the Spider-Verse expandirá sus responsabilidades al encontrarse con un mayor grupo de “gente araña” de todos los universos, al cual se unirá para intentar derrotar a Mancha, un supervillano que está por ocasionar una catástrofe. El nuevo filme se estrenará este 2 de junio en Estados Unidos.

