Spider-Man: Across the Spider-Verse | Guillermo del Toro promete que la cinta será sanadora

Cuando se creía que el personaje de Spider-Man ya había sido explotado más de lo necesario, Sony llegó con una propuesta animada novedosa que terminó por cambiar el rumbo de muchas cosas, incluyendo las adaptaciones de este héroe. Spider-Man: Un Nuevo Universo - 100% se convirtió en uno de los éxitos más importantes de ese año y un ejemplo claro de que este formato todavía tiene mucho que ofrecer en su constante evolución técnica. Con tremendo recibimiento era lógico que la productora diera luz verde a una secuela que pronto llegará a salas del mundo, y aunque las expectativas para Spider-Man: Across the Spider-Verse son muy altas, el mismísimo Guillermo del Toro se la pasa recordando al público que será tan o más grandiosa que la primera entrega, y que será incluso sanadora para el público.

Sigue leyendo: Guillermo del Toro cree que Spider-Man: Across the Spider-Verse revolucionará la animación

El gran acierto de Spider-Man: Un Nuevo Universo no fue el tener a distintas variantes del héroe antes de que el UCM pusiera de moda esta tendencia, y tampoco fue el tener a un Peter Parker derrotado y entrado en años. La gran virtud de la cinta es que mezcla muy bien las expectativas que se tienen de una historia de origen con los elementos más conocidos de Spidey. Es por eso que era indispensable poner distancia con el trágico pasado del protagonista que hemos visto muchísimas veces en el cine y la televisión, y la introducción de Miles Morales era ideal para dar ese paso.

Además de servir mucho a la representación de héroes diversos en el cine, poner a Miles Morales al frente permitía ciertas libertades que el público aceptó de manera más sencilla porque no todos conocían a fondo al personaje. Por otro lado, la película también tiene grandes virtudes a nivel técnico y eso fue muy importante para que se ganara una reputación entre admiradores y creadores dedicados a la animación, quienes constantemente luchan para que estos proyectos se vean como algo más que un género infantil y se les reconozca como un medio para contar historias de gran calidad.

Guillermo del Toro es uno de los primeros en elogiar este tipo de propuestas, pues sabe bien lo que significan para la historia de la animación y él lleva años luchando contra los prejuicios en esta área. La mejor prueba de su dedicación está en la producción y filmación de Pinocho de Guillermo del Toro - 96%, pues el director pasó años intentando hacer su famosa versión, pero las productoras no querían invertir tanto dinero en una historia para niños que ya se había contado antes. Después de que el creador aseguró que su adaptación estaba muerta, Netflix llegó para impulsarlo y le dio la libertad necesaria para trabajar, lo que probó ser tremendamente importante, pues el creador arrasó en la temporada de premios.

También te puede interesar: Spider-Man: Across the Spider-Verse | Actores de doblaje profesionales critican a Sony por poner a influencers a doblar la película

Gracias a este reconocimiento y esta atención tan específica, Guillermo del Toro pasó mucho tiempo hablando una y otra vez sobre la importancia de las animaciones y cómo deben verse más allá del mundo infantil. Una cinta animada no es únicamente para niños y las productoras deben ser más abiertas para recibir estos proyectos sin considerarlos experimentales, extraños y un riesgo en taquilla. El director también ha elogiado el trabajo de otros animadores y hasta habló muy bien de Red - 91%, que también competía en las categorías de Mejor Cinta Animada. Es por eso que el también guionista no puede esperar a que el mundo de la animación se abra todavía más con el estreno de Spider-Man: Across the Spider-Verse .

El director ya tuvo la oportunidad de ver la película, y en sus redes sociales ha publicado algunos comentarios al respecto, aunque muchos de ellos seguramente se entenderán mejor hasta el estreno. Uno de los más recientes se limita a decir esto:

Spider-Verse cumplirá y sanará.

SPIDER-VERSE will fufill and heal. https://t.co/MH56Qqwwjs — Guillermo del Toro (@RealGDT) May 25, 2023

Guillermo del Toro acompañó este pequeño comentario con una noticia sobre las primeras reacciones a la secuela que fueron increíblemente positivas. Cuando se estrenó el primer avance de la película mucho se habló de lo fácil que todo podía venirse abajo por la aparición de innumerables versiones de Spider-Man, pero en realidad parece que esto fue muy bien controlado por los directores y los guionistas, quienes tienen un plan concreto para que la trama cierre con broche de oro con el estreno de Spider-Man: Beyond the Spider-Verse que llegará a salas el próximo año.

Mientras Guillermo del Toro ya prepara un nuevo proyecto animado, Sony está enfocado en la promoción de Spider-Man: Across the Spider-Verse que mostrará a Miles tratando de probar que está a la altura de las otras versiones del héroe, mientras intenta salvar a las personas que ama sin sacrificar su responsabilidad por el bien de la mayoría. Se cree que la secuela tendrá mejores ingresos que la primera entrega y los que ya tuvieron la oportunidad de verla la consideran de lo mejor del año y hasta mejor que su predecesora.

No te vayas sin leer: Spider-Man: Across the Spider-Verse | Primeras reacciones dicen que es tan buena o incluso mejor que su predecesora